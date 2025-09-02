Haro: "Antony es una operación de talla mundial que hemos hecho buscando su rendimiento deportivo"

La presentación de Antony como jugador del Real Betis Balompié congregó a gran presencia de medios de comunicación en el restaurante Abades Triana, donde además del nuevo fichaje -estuvo cedido seis meses la temporada pasada- compareció Manu Fajardo y también el presidente de la entidad verdiblanca, Ángel Haro.

Fichaje de Amrabat

"Cuando la dirección deportiva pone un jugador, vemos que se haya trabajado y haya informes positivos detrás. Había rumores de otros equipos, como en otras ocasiones, pero lo primordial era que era un perfil que buscábamos. Lo otro son situaciones anecdóticas".

Difícil negociación por Antony

"Ha sido una operación difícil. Veíamos más factible, primero, un cesión. Pero el Manchester United quería vender y a partir de ahí hubo que negociar. Hubo momentos en los que se rompieron las negociaciones. Entiendo al United por la inversión que hizo en su momento, pero nosotros defendimos nuestro derecho. Los jugadores juegan donde quieren jugar y eso ayudó mucho. Es una operación importante de un jugador talla mundial y la hemos hecho buscando su rendimiento deportivo y que aporte lo que aportó el año pasado. Tenemos también jugadores importantes, como Isco. Los jugadores de talla mundial suelen entenderse y que ese juego dé ganar partidos y hagan felices a los béticos, que es de lo que se trata esto".

El Betis no se ha hipotecado por Antony

"No considero que sea una hipoteca lo que hemos hecho con Antony. Es una oportunidad de mercado, es algo asumible por el Betis, tenemos un jugador de talla mundial. Había que decidir, porque no querían a cesión, y también entendíamos que para el jugador era un desgaste planteárselo otra vez el año que viene. Decidimos abordar la compra del jugador en unos parámetros".

Rueda de prensa de Antonio Cordón

"No pude escuchar la rueda de prensa del Sevilla completa. Estaba viendo una tele local y conectaron allí. No tengo conclusiones claras, escuché cinco minutos. Hay que normalizar estas cosas. Hubo un momento que giramos la tele porque nos dijeron que nos estaban viendo. No me estaba riendo ni muchísimo menos, cada uno tiene su camino".

Renovación de Manuel Pellegrini

Al término de la temporada, la vinculación entre el Betis y Manuel Pellegrini concluirá tras seis temporadas. Han sido varias las manifestaciones por parte del club y del entrenador en los últimos tiempos en las que no se termina de expresar abiertamente la decisión de ambos lados de alargar la estancia del chileno y Ángel Haro lo emplaza a sentarse para tomar una decisión con Pellegrini: "No ha habido ningún cambio sustancial, cuando lo haya encontraremos el momento oportuno. Nuestra misión ahora es hacer plantilla y que el equipo gane partidos".

Oferta rechazada por Sergi Altimira

"Es verdad que hubo una oferta por Sergi pero consideramos que no era suficiente para desprenderse de un jugador que nos va a dar mucho".

El sueño de la Champions

"No debemos perder la humildad, eso no significa que no tengamos ambición y uno sueña con poder estar en Champions. Los propios jugadores sienten eso, se respira en el vestuario y luego el fútbol nos dirá. Hay equipos que se han reforzado muy bien".