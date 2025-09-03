Antony marca el regreso al trabajo del Betis en pleno parón internacional

El Real Betis Balompié volvió al trabajo este miércoles por la mañana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol tras el cierre de mercado y en pleno parón internacional, con la gran novedad del regreso de Antony, que levantó gran expectación con un alto despliegue de medios de comunicación en la sesión matinal de los de Manuel Pellegrini.

Fue un ejercicio, el presente, que contó con el de Osasco pero con múltiples bajas, la mayoría de ellas por compromisos con las selecciones absolutas, sub-21, sub-20 y sub-19.

6 canteranos con las inferiores de España y 4 jugadores con las absolutas

Acudieron Pablo García y Ángel Ortiz con la España sub-21 de David Gordo por primera vez para el debut oficial el 5 de septiembre ante Chipre en Los Pajaritos y para el viaje a Pristina (Kosovo). A ellos, se les une en la lista de ausencias con España sub-20 Dani Pérez en una citación en la que está Ismael Barea, canterano cedido en el Mirandés. Morante, Corralejo y Manu González, hacen lo propio con España Sub-19.

A todos los convocados de las inferiores del combinado nacional hay que sumarle la del reciente fichaje sorpresa, Sofyan Amrabat, concentrado con Marruecos para los duelos contra Níger y Zambia de cara al Mundial 2026. El pivote cedido del Fenerbahçe se incorporará a las sesiones del Betis a su vuelta de la selección.

Otros que también han viajado con sus combinados son Giovani Lo Celso con Argentina, Cédric Bakambu con Congo y Ricardo Rodríguez con Suiza. Junior Firpo que estaba citado con República Dominicana no ha viajado.

Las cuatro bajas del Betis Isco Alarcón, Abde Ezzalzouli, Aitor Ruibal y Pau López.

Antony centra los focos

La vuelta al Betis de Antony Matheus dos Santos ha despertado muchísimo revuelo en la entidad con dos días frenéticos tanto en el Aeropuerto de San Pablo como en su presentación el pasado martes en el restaurante Abades en la calle Betis, con presencia aún de aficionados que suspiraban por ver al flamante fichaje verdiblanco y compartir con él sus primeros momentos. El propio jugador se emocionaba durante su comparecencia en público y reconocía que lo dará todo por la afición en su regreso al Betis, declarando que "cada día que pasa estoy más seguro de que venir al Betis es la mejor decisión de mi vida", y que "el Betis es muy grande y puede pelear con cualquier equipo".

En el entreno matinal todo apuntaba a Antony, feliz y sonriente desde que saltó al verde del campo 2 de la CD Luis del Sol, escuchando con atención la charla de Manuel Pellegrini antes del habitual pasillito de sus compañeros a cada recién llegado. Darling Bladi, lateral zurdo llegado para el filial, también recibió las caricias de sus compañeros en su primer entreno con el primer equipo.