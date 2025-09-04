Guardado: "William Carvalho para mí es un pedazo de jugador, a veces era el mejor y otras estaba de dos"

El Real Betis Balompié de los últimos años ha sufrido una transformación y uno de los jugadores que ha sido capitales en ella es Andrés Guardado, quien llegara de la mano de Quique Setién para ofrecerle una segunda juventud al polivalente mediocentro zurdo de Guadalajara, que tiene en su palmarés nada más y nada menos que haber participado en cinco mundiales, un logro al alcance de muy pocos.

Una vez que su carrera deportiva se ha terminado, el mexicano se centra ahora en lo que siempre quiso ser, entrenador de fútbol, y para ello se desplaza a Sevilla para vivir en un entorno favorable para su familia y en una ciudad que tanto le ha dado y en la que tiene diferentes negocios.

El exjugador bético repasa ahora en Marca diferentes temas como los entrenadores que más le marcaron en su trayectoria, la relación con Manuel Pellegrini -bronca incluida-, los jugadores que más le ha sorprendido y una curiosa anécdota con William Carvalho.

Daniel Guzmán, el técnico que más lo ha marcado

Ya en 2022, Andrés Guardado comentó en una extensa entrevista para Rondo Magazine la influencia que habían tenido en su juego los diferentes técnicos que tuvo en su carrera, desde el que más lo marcó, Daniel Guzmán -que lo hizo debutar en Atlas- hasta Manuel Pellegrini, pasando por cada uno de los que le acompañaron en el camino como Ricardo La Volpe, Miguel Ángel Lotina, Miguel Herrera, Phillip Cocu o Quique Setién, predecesor del chileno en el Betis.

El 9 de abril de 2005, Andrés Guardado debutó en una convocatoria con el primer equipo de Atlas en la visita a Tiburones Rojos de Veracruz, aunque no llegaría a jugar, teniendo que esperar cuatro meses más hasta que en la cuarta jornada del Torneo Apertura, Guzmán lo puso en escena a falta de quince minutos para el final, marchando Atlas 2-2 frente a Pachuca: "Es como un padre para mí. Daniel fue el que me dio la oportunidad de debutar, fue el que confió en mí en ese momento y hoy en día tenemos una relación como de padre e hijo", declararía Guardado.

Guardado quería ser entrenador

Con Miguel Ángel Lotina, tuvo el de Guadalajara una anécdota a su llegada desde México en la que ya se imaginaba a él como futuro entrenador: "Lotina intentaba tener lo mejor para el jugador y que se sintiera cómodo. Yo que venía de México, si necesitaba comida me la facilitaba, si necesitaba un dentista me lo facilitaba… Su forma de gestionar un equipo es algo que el día que sea entrenador lo llevaré apuntado en mi cabeza para copiarle muchas cosas".

Guardado, presente en el Betis-Athletic, se prepara para entrenar "Sevilla la voy a considerar mi casa siempre. Y era lo más cómodo para la planificación familiar de ahora. Yo tuve muchas ofertas de televisión en México para para irme a trabajar este año previo al Mundial. En un principio me atrajo para seguir un poco activo, pero después empezaron a llamarme para ser entrenador. '¡Oye, Andrés, queremos que vengas a trabajar aquí, allá…'! Y no tengo el curso hecho todavía, tengo que terminarlo. Y ahí dije: 'yo lo que quiero es ser entrenador'. Así que me voy para España, termino mi curso, lo hago con calma en Sevilla, donde mi familia está feliz… y así fue. Los andaluces son muy cachondos, como nosotros los mexicanos. Hice muchas amistades fuera del fútbol, que me enseñaron Sevilla desde un ángulo cotidiano, pues los jugadores a veces vivimos en una burbuja. Y eso me enamoró. Además, mi carrera la quiero hacer en Europa".

Partido entre FC Barcelona y Real Betis Balompié en el que dialogan en el Camp Nou durante un partido de Liga. / Alberto Estevez / EFE

Ahora, tres años después vuelve a referirse en Marca a dicha cuestión sobre ser entrenador y los técnicos que más le han aportado en su carrera, don Daniel Guzmán en primer lugar: "Me costaría dejar fuera a alguno, pero uno con el que volví a aprender mucho, cuando ya creía que pocas cosas me podían sorprender, fue Quique Setién en el Betis. Yo ya tenía 30 años, había jugado cuatro Mundiales y, de repente, llegó Quique y me hizo ver el fútbol de otra manera. Disfruté mucho con él. Luego me tocó Manuel Pellegrini, y te das cuenta de que, al final, lo más importante es tener sentido común a la hora de entrenar, sin complicarse. Manuel me enseñó que en el fútbol está todo inventado: sentido común, poner piezas y no inventar nada. Y así lo demostró, con la estabilidad del Betis".

Una discusión entre Pellegrini y Guardado que fortaleció la relación entre ambos

Lejos de romper el vínculo entre Manuel Pellegrini y Andrés Guardado, una discusión al término de un encuentro entre Betis y Girona hizo que ambos se dijeran lo que pensaban y que mejorara su relación: "Fue fuerte, muy fuerte, la más fuerte que tuve en mi vida. Pero, fíjese, la recuerdo con mucho cariño, porque eso nos acercó mucho, reafirmó nuestra relación. Nos dijimos ciertas verdades que traíamos los dos dentro y, como un matrimonio, nos potenciamos. Al principio no le sentó nada bien lo que le dije, pero con el pasar de los días, y tras volvernos a sentar, nos dimos un abrazo y lo solucionamos. Ya me ha dicho que le tengo para lo que necesite sobre mi nueva carrera de entrenador".

Guti, Valerón, Isco y Fekir, referentes de Andrés Guardado "Decir uno solo me costaría. Pero, por ejemplo, a mí los primeros años me sorprendió mucho Guti. Era un jugador muy infravalorado. Se hablaba mucho de su vida fuera, y era criticado. Pero en el campo era un crack. Sus controles, veía pases que nadie veía… Me encantaba. Y como compañero, no puedo dejar fuera a Juan Carlos Valerón. Era un p… crack. Y eso que yo le agarré ya mayor y con las lesiones de la rodilla. En el campo, yo veía que él estaba de espaldas y, de repente, se giraba y me la ponía ahí y yo no corría. Me decía con su vocecita: 'Tú dame la bola y corre'. Y yo decía: 'Este señor es un crack'. De estos últimos años, Isco me ha sorprendido muchísimo y a lo mejor Nabil Fekir también, por la facilidad que tenía para girarse entre líneas".

William Carvalho, un "pedazo de jugador"

Si algo no es Andrés Guardado es parco en palabras y describe perfectamente las diferentes situaciones de su carrera y sus vivencias, como una que comparte que tuvo con William Carvalho, al que tiene en alta estima, y que la pasada temporada lo superó como el extranjero con más partidos en el Betis: "Tengo una anécdota con William Carvalho, que, para mí, es un pedazo de jugador. Mi virtud era la consistencia, ser un seguro de vida para los entrenadores, ser un siete siempre. Entonces, yo llego al Betis, firmo tres años, después renuevo dos años, luego renuevo otro año, luego renuevo otro año… Y estaba Willy Carvalho. Él a veces era el mejor, otras veces estaba de dos… Y terminaba yo siempre jugando más que él porque el míster sabía lo que yo le iba a dar y no sabía por dónde Willy le iba a salir. Y yo fui con William, y le dije: 'Willy, ¿tú sabes por qué sigo renovando?' Y me dice: '¿Por qué? Pues porque tú quieres. Si tú quisieras, a mí ya me habían corrido de aquí hace tiempo'. Sabían que yo me iba a jugar la vida por el club", confesó el mexicano.