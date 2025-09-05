Real Betis
El Betis recibirá 500.000 euros por el debut de Jesús Rodríguez con la absoluta de España
Era una de las variables contempladas en el traspaso del canterano verdiblanco al Como 1907 de la Serie A
El canterano del Real Betis Balompié, Jesús Rodríguez, hizo su debut con la selección absoluta de España este jueves 4 de septiembre en el arranque al Mundial 2026 en Bulgaria, con una contudente victoria por 0-3 que abrió Oyarzabal, encaminó Cucurella y remató Mikel Merino.
En el minuto 79', con el marcador ya definido y para otorgarle 11 minutos reglamentarios al ex extremo verdiblanco, Luis de la Fuente llamó a Jesús Rodríguez para que le diera descanso a Lamine Yamal, haciendo el alcalareño su debut con la absoluta nacional en un día para el recuerdo en España en los que Rodri Hernández y Dani Carvajal también regresaron tras un periodo ausentes por lesión.
El traspaso de Jesús Rodríguez al Como 1907 ya reporta beneficios extra
La noticia positiva en clave Betis respecto a Jesús Rodríguez está en el dinero que percibirá la entidad heliopolitana por el debut oficial del excanterano bético con España -ahora en el Como 1907-, una suma que asciende a 500.000 euros según ha podido saber El Correo de Andalucía.
Y es que, una de las variables contempladas en el traspaso del extremo del Betis al Como 1907 de Cesc Fábregas como ha podido conocer este periódico era que hiciera su debut en partido oficial con la absoluta del combinado español nacional, hecho que se produjo en el minuto 79 en el Nacional Vasil Levski búlgaro sustituyendo a otro joven prolífico como es Lamine Yamal.
Como quedó contemplado en el contrato que firmaron Betis y Como, si Jesús Rodríguez debutaba con España en partido oficial mientras estuviera inscrito en el Como 1907, la entidad de las trece barras percibiría 500.000 euros por dicha presencia en un encuentro de la selección española absoluta en un encuentro organizado por UEFA y/o la FIFA, con exclusión expresa de partidos amistosos.
Ficha técnica
--RESULTADO: BULGARIA, 0 - ESPAÑA, 3 (0-3 al descanso).
Alineaciones
BULGARIA: Vutsov; Nedyalkov, Dimitrov, Tsenov, Nurnberger (Bozhinov, min.62); Gruev, Panayotov (Petkov, min.46), Chochev (Milanov, min.81); Minkov, Kolev (Nikolov, min.71) y Kirilov (Minchev, min.71).
ESPAÑA: Simón; Porro (Carvajal, min.61), Huijsen, Le Normand (Cubarsí, min.46), Cucurella; Zubimendi (Rodri, min.61), Merino; Yamal (Jesús Rodríguez, min.79), Pedri, Williams (Dani Olmo, min.71); y Oyarzabal.
Goles
0-1, min.5: Oyarzabal.
0-2, min.30: Cucurella.
0-3, min.38: Mikel Merino.
Árbitro
Srdjan Jovanovic (SER). Amonestó con tarjeta amarilla a Le Normand (min.39) en España.
ESTADIO
Estadio Nacional Vasil Levski, 43.230 espectadores.
- Antony se queda en Triana: noveno fichaje del Real Betis Balompié
- Activadas opciones B en el Betis ante el bloqueo por Antony
- Isco puede tener una de las llaves del final de mercado del Betis
- Betis y Ayuntamiento desatascan el megaproyecto para derribar la grada de Preferencia y transformar el Villamarín
- La mitad de los aparcamientos reservados por los béticos con antelación en la Cartuja se quedaron vacíos
- Santiponce, con el 51% de los terrenos de La Cartuja, estalla por el traslado del Betis: 'Parece que no pintamos nada
- Los béticos y La Cartuja se entienden bien: ni entrada ni salida del estadio fueron traumáticas
- El Betis bate récord: cierra la temporada de abonos en la Cartuja con 57.000 socios