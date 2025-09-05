El Betis recibirá 500.000 euros por el debut de Jesús Rodríguez con la absoluta de España

El canterano del Real Betis Balompié, Jesús Rodríguez, hizo su debut con la selección absoluta de España este jueves 4 de septiembre en el arranque al Mundial 2026 en Bulgaria, con una contudente victoria por 0-3 que abrió Oyarzabal, encaminó Cucurella y remató Mikel Merino.

En el minuto 79', con el marcador ya definido y para otorgarle 11 minutos reglamentarios al ex extremo verdiblanco, Luis de la Fuente llamó a Jesús Rodríguez para que le diera descanso a Lamine Yamal, haciendo el alcalareño su debut con la absoluta nacional en un día para el recuerdo en España en los que Rodri Hernández y Dani Carvajal también regresaron tras un periodo ausentes por lesión.

El traspaso de Jesús Rodríguez al Como 1907 ya reporta beneficios extra

La noticia positiva en clave Betis respecto a Jesús Rodríguez está en el dinero que percibirá la entidad heliopolitana por el debut oficial del excanterano bético con España -ahora en el Como 1907-, una suma que asciende a 500.000 euros según ha podido saber El Correo de Andalucía.

Y es que, una de las variables contempladas en el traspaso del extremo del Betis al Como 1907 de Cesc Fábregas como ha podido conocer este periódico era que hiciera su debut en partido oficial con la absoluta del combinado español nacional, hecho que se produjo en el minuto 79 en el Nacional Vasil Levski búlgaro sustituyendo a otro joven prolífico como es Lamine Yamal.

Como quedó contemplado en el contrato que firmaron Betis y Como, si Jesús Rodríguez debutaba con España en partido oficial mientras estuviera inscrito en el Como 1907, la entidad de las trece barras percibiría 500.000 euros por dicha presencia en un encuentro de la selección española absoluta en un encuentro organizado por UEFA y/o la FIFA, con exclusión expresa de partidos amistosos.

Jesús Rodríguez en su debut con España contra Bulgaria / RFEF

Ficha técnica

--RESULTADO: BULGARIA, 0 - ESPAÑA, 3 (0-3 al descanso).

Alineaciones

BULGARIA: Vutsov; Nedyalkov, Dimitrov, Tsenov, Nurnberger (Bozhinov, min.62); Gruev, Panayotov (Petkov, min.46), Chochev (Milanov, min.81); Minkov, Kolev (Nikolov, min.71) y Kirilov (Minchev, min.71).

ESPAÑA: Simón; Porro (Carvajal, min.61), Huijsen, Le Normand (Cubarsí, min.46), Cucurella; Zubimendi (Rodri, min.61), Merino; Yamal (Jesús Rodríguez, min.79), Pedri, Williams (Dani Olmo, min.71); y Oyarzabal.

Goles

0-1, min.5: Oyarzabal.

0-2, min.30: Cucurella.

0-3, min.38: Mikel Merino.

Árbitro

Srdjan Jovanovic (SER). Amonestó con tarjeta amarilla a Le Normand (min.39) en España.

ESTADIO

Estadio Nacional Vasil Levski, 43.230 espectadores.