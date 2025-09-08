Las cifras del traspaso de Gonzalo Petit al Betis según Nacional

El Club Nacional de Football ha hecho públicos en la madrugada de este lunes los números completos de su actividad en el reciente mercado de fichajes. Entre las operaciones destaca la transferencia del joven delantero Gonzalo Petit al Real Betis Balompié, que ya figura como una de las más lucrativas en la historia reciente del club uruguayo.

Según el comunicado oficial, el traspaso de Gonzalo Petit al Betis se cerró con un pago fijo neto de 4,5 millones de euros - 5.282.550 en dólares, aunque el acuerdo incluye una serie de variables que podrían elevar la cifra final hasta 7,02 millones de dólares (casi 6 millones de euros).

La mayoría de los pagos a los que tendría que hacer frente el conjunto verdiblanco estarían vinculados al desempeño del delantero uruguayo cuando regrese al Betis, quedando una partida algo inferior al millón de euros relacionada al éxito europeo que pueda tener el Betis durante la temporada.

En estos momentos, Gonzalo Petit suma 2 goles en 4 partidos cedido en el Club Deportivo Mirandés, destino en el que permanecerá sin opción de compra hasta el próximo verano.

Cifras del traspaso de Gonzalo Petit al Betis / Club Nacional de Football

Estas son todas las variables del traspaso de Petit al Betis desde Nacional

Las bonificaciones pactadas están ligadas al rendimiento tanto del futbolista como del conjunto verdiblanco. Por ejemplo, el Betis deberá abonar 998.000 euros (1.170.000 dólares) cuando Petit debute oficialmente con el primer equipo, y algo inferior a 500.000 euros -498,9 K- (585.000 dólares) adicionales si alcanza los 15 partidos disputados.

No sólo van ligadas las variables del ariete de Carmelo al rendimiento del propio jugador con el Betis, ya que si los de Manuel Pellegrini obtienen éxito en la Europa League también llegará una importante suma a las arcas del conjunto uruguayo que ascienden a 948.055 euros (1.111.500 dólares). En este caso, los albos no han detallado con exactitud qué logros concretos activarían esa cláusula. En total, unas variables que ascenderían de cumplirse en su totalidad a 2,8666,500 dólares, 2,44 millones de euros.

Club Nacional conservará un 7,5% de una futura venta y un 7,5% de la plusvalía de una futura operación, mientras que el Betis posee el 92,5% del pase del jugador. Por el momento, Gonzalo Petit se encuentra cedido en el CD Mirandés y sólo podrían abonarse cantidades relacionadas con la participación europea del Betis.