'Iluminado', la nueva línea de ropa que comercializará el Betis inspirada en Antony

Además de la dirección deportiva del Real Betis Balompié encabezada por Manu Fajardo, el artífice de que las negociaciones con Antony Matheus dos Santos llegaran a buen puerto con el Manchester United fue Ramón Alarcón, CEO del conjunto verdiblanco, que ha detallado los pormenores de la operación así como la nueva línea de ropa que comercializará la entidad de las trece barras en honor al brasileño y al tatuaje que tiene en su garganta: "Iluminado".

Todo ello lo contó Alarcón en una entrevista con El Chiringuito de Jugones, en la que afirma que la situación de Antony quedó definida a última hora: "La madrugada del domingo a las dos es cuando se desbloquea y nos ponemos con el tema de buscar un avión para que pudiera venir el lunes por la tarde. Todavía hubo un poco de estrés porque estaba todo acordado pero había que esperar a que en Estados Unidos la propiedad del Manchester firmara y lo hicieron a las tres de la tarde del lunes, detalla el CEO del Betis, que fue a más en su explicación sobre esas últimas horas y flecos con la entidad mancuniana: "El domingo durante el partido contra el Athletic la relación tenía mucha tensión. Sobre las doce el United mandó el borrador del contrato y nos pidió que le metiéramos los cambios. Ahí se veía que iban a acceder a nuestras peticiones. En la madrugada del domingo al lunes, a las dos, tuvimos la confirmación. Por la mañana cerramos la contabilización de la plusvalía futura de Antony porque queríamos tener la capacidad de recuperar la inversión".

Antony a su llegada al aeropuerto de Sevilla / Álex Mérida

Un acuerdo con Hummel para lanzar una línea de ropa con Antony

Como ya dejó claro Ángel Haro, presidente del Betis, "el club no se ha hipotecado por Antony", y como pudo conocer El Correo de Andalucía en las primeras horas del de Osasco en Sevilla, siempre y cuando el conjunto verdiblanco termine en puestos de Europa League o acceda a la Champions League, Antony se puede quedar sin ningún problema, teniendo que contemplar escenarios si se cae a Conference League y obligando a replantear todo si no participara en 2027 en el viejo continente.

"Si acaba siendo la estrella mundial que ha sido esperamos en el Betis recuperar la inversión y hasta lo que nos ha costado el año anterior. Tiene cierto riesgo porque se bloquea esta inversión en cinco años y coste elevado pero potencialmente puedes tener beneficios. Es el fichaje más difícil que he hecho como CEO porque había mucha presión de todos los béticos. Se ha dado por hecho que venía, todos preguntaban cuándo venía. En otros casos ha habido negociaciones muy duras como con Deossa, pero al final no había la presión de todos los béticos. A mí, a mi mujer, a mis amigos... a todos nos preguntaban cuándo venía Antony. Ángel (Haro) y José Miguel (López Catalán) nos ayudaron mucho a mí y a Manu (Fajardo) a mantener la postura, porque era complicada. Volverse de Manchester sin el jugador habría censurado la puntuación que soléis ponernos desde la prensa deportiva. Todos daban por hecho que venía pero yo veía que no estaba tan cerca como se decía", manifestó Ramón Alarcón sobre lo que ha supuesto su llegada y la presión social del beticismo para contar nuevamente con Antony.

Por todo ello y lo que supone una operación de 22 millones más 3 en variables pendientes de si el Betis alcanza la Champions League o gana un título europeo, Ramón Alarcón ha avanzado que ha alcanzado la entidad heliopolitana, dentro de su acuerdo con Hummel, una comercialización de una nueva línea de ropa con el nombre de 'Iluminado' en honor y referencia al tatuaje que tiene Antony en la garganta: "Vamos a hacerle partícipe a él con una serie de royalties y eso le ha convencido de que no sólo tendrá ingresos por su salario deportivo, sino que también por la parte de merchandising", manifestaba el CEO del Betis.