Pellegrini examina la definición del Betis antes de volver contra el Levante

El Real Betis Balompié descansó durante el fin de semana del parón internacional y volvió a la actividad el pasado lunes en una sesión vespertina a puerta cerrada en la que el club heliopolitano compartió pequeños vídeos con muestras de calidad de Antony en ejercicios que simulaban situaciones del juego.

En la misma sintonía ha ido el entrenamiento de este martes, con Manuel Pellegrini muy encima de sus jugadores en transiciones de defensa y ataque divididos en cuatro mini equipos en campo reducido en el que una vez que terminaban los ataques comenzaba el siguiente, haciendo muy dinámico el ejercicio.

En el juego, además de ver a un técnico chileno muy involucrado corrigiendo a los suyos y pidiendo mayor celeridad en la toma final de decisiones, se han visto detalles de calidad de Cucho Hernández y Pablo Fornals en las definiciones de las rápidas transiciones de la mañana. Álvaro Valles, también se lució con varias manos de alto nivel.

Un regreso y una ausencia importante

Además de la intensidad de la sesión de los de Pellegrini, el entrenamiento contó con la novedad de Pau López, que se ejercitó junto a Toni Doblas una vez que comenzó la actividad defensa-ataque. Toca balón en solitario al margen de sus compañeros, y el catalán sigue siendo duda para el duelo de Orriols del próximo domingo.

Para esa mini temporada de seis partidos en tres semanas que comenzará contra el Levante, Pellegrini no ha contado este martes con Marc Bartra, que se ha quedado en el gimnasio haciendo reparto de cargas por una pequeña molestia que no le debe impedir llegar al domingo.

Al margen de los dos citados, no tuvo en la segunda sesión semanal 'El Ingeniero' a los internacionales, siendo Ricardo Rodríguez el que primero puede regresar.

Lo Celso juega esta madrugada, Junior ya ha jugado con República Dominicana en Jordania, Bakambu ha hecho lo propio con Congo y Sofyan Amrabat con Marruecos. El mediocentro marroquí entrenará el viernes por primera vez y llegará a Sevilla el jueves.

Tres canteranos con Pellegrini

Dani Pérez regresó de la concentración con España Sub-20 y participó en el entreno del primer equipo del Betis, además de Darling Bladi ante la ausencia de Ricardo Rodríguez con Suiza, y Félix Garreta que estuvo por la baja de Bartra. A lo largo de la semana, Manuel Pellegrini irá perfilando el once del regreso liguero en el Ciudad de Valencia.