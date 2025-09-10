Ez Abde vuelve a entrenar con el Betis tras días de trabajo individual

Manuel Pellegrini trabaja en el Real Betis Balompié con el partido del próximo domingo contra el Levante en el horizonte en un regreso liguero en el que va aligerando la enfermería con la gran novedad de la reaparición de Abde Ezzalzouli y los regresos de Marc Roca y Diego Llorente, que podrían tener minutos ante el Levante al igual que los dos últimos fichajes, Antony y Amrabat.

Además de la citada vuelta del extremo de Beni Melal, los internacionales, ya en el ocaso del primer parón de selecciones, son los que tienen que ir regresando a la dinámica habitual del Betis. Ricardo Rodríguez volvió el martes -gimnasio- mientras que el resto están en ello y Amrabat puede demorar su primera aparición con el Betis hasta el viernes por asuntos que debe resolver una vez ha concluido su citación con Marruecos.

Ez Abde, la gran noticia para Pellegrini en la tercera sesión semanal del Betis

Sin duda, la gran noticia de la mañana en el Real Betis Balompié fue el regreso de Abde Ezzalzouli, que ya llevaba unos días trabajando en solitario después de un edema en el tobillo que ha tardado en reabsorber y le ha complicado y dilatado su vuelta al grupo como pudo saber El Correo de Andalucía.

El conjunto verdiblanco ha ido compartiendo en los últimos días clips de entrenamiento del extremo marroquí en los que se le ha podido ver golpear al balón con normalidad y aumentando la carga de trabajo de manera progresiva.

Ez Abde en un entrenamiento en solitario con el Betis / Real Betis

A la espera de lo que diga Manuel Pellegrini y de las sensaciones en los últimos test semanales, Abde podría ser una de las novedades en la convocatoria del Betis para jugar en el barrio de Orriols contra el recién ascendido Levante UD.

Pau, Roca y Deossa apuntan a la convocatoria

Otro de los que tienen opciones de volver de Pau López, que ya se ejercita con el grupo con total normalidad tras superar una contusión en la rodilla frente al Alavés en La Cartuja que lo hizo quedarse en tierra para enfrentarse al Celta en Balaídos y para medirse al Athletic en casa.

Marc Roca y Nelson Deossa siguen acumulando sesiones y no deberían tener ningún problema para entrar en la convocatoria para el viaje a Valencia.

Aitor Ruibal ya pisa césped en un entrenamiento con reparto de cargas para varios titulares

Una pequeña molestia hizo que el pasado martes Marc Bartra no pudiera entrenar y se quedara en el gimnasio, algo que lo ha obligado de nuevo este miércoles a no saltar al césped y quedarse recuperando en el interior de las instalaciones de dicho problema.

Tampoco estuvo en dinámica grupal, Diego Llorente, que hizo reparto de cargas en el gimnasio como Ricardo Rodríguez, que ya regresó el martes a Sevilla y estuvo en la CD Luis del Sol.

La otra principal novedad además de la vuelta de Abde ha sido la de Aitor Ruibal. El canterano de Sallent sufrió en Vigo una lesión miotendinosa de grado moderado en 1/3 medio del bíceps femoral derecho y ya pisa césped en solitario junto a un readaptador físico del Betis. De momento, como Isco Alarcón, cuya vuelta puede adelantarse a final de octubre o principio de noviembre, son las dos bajas seguras para jugar contra el Levante.