Isco cumple con los plazos de su lesión y Llorente avisa: "Más que rápido lo que importa es que se reincorpore bien"

Miércoles de buenas y malas noticias en el Real Betis Balompié. Mientras que esta mañana en el entrenamiento regresaron a la dinámica grupal de Pau López y Abde Ezzalzouli, que habían trabajado en solitario, esta tarde se ha conocido la lesión de Ricardo Rodríguez que lo tendrá alrededor de un mes de baja.

Esto obligará a Manuel Pellegrini a contar con Darling Bladi -lateral zurdo del filial- como suplente de Junior Firpo e incluso a ponerlo seguramente en Liga, ya que en Europa League no podrá al no estar inscrito en la lista A y no poder figurar en la B, siendo Carlos de Roa uno de los posibles candidatos a ocupar ese espacio en partidos europeos.

Al margen de dichos estados de salud, el que avanza con pasos firme es Diego Llorente, que reconocía en una entrevista con El Correo de Andalucía que su vuelta al verde en encuentro oficial está cada vez más cerca: "Estoy entrenando bien, cada día con mejores sensaciones. Ahora en una fase delicada que es la reincorporación a competir y será de forma progresiva. Lo decidiré con cuerpo médico y míster".

Habló el madrileño en la charla con este periódico de una gran cantidad de temas como su estado físico, la renovación de Manuel Pellegrini y otros que se irán conociendo esta semana.

Isco cumple plazos, pero no los adelanta

Uno de ellos es la situación de Isco Alarcón, jugador para quien el Real Betis Balompié quiere hacer un llamamiento a la calma dada la trascendencia que tiene su recuperación y la gran importancia que tiene dentro de la plantilla y para los planes del técnico verdiblanco.

Informa el conjunto verdiblanco que ya se han cumplido cuatro de las seis semanas de inmovilización, por lo que estos días estará con una bota protectora todavía sin apoyar y ayudado de muletas. Una vez sea revisado por el cuerpo médico, empezará con la siguiente fase. Estas próximas semanas hará trabajo sin carga en el interior de la CD Luis del Sol y su recuperación va bien pero marcando los plazos iniciales.

Isco, tras la entrada en el partido frente al Málaga CF / AFP7 - E.P.

Sobre el estado de salud de Isco también respondió Diego Llorente, que quiso ser cauto y opinar con mesura sobre un jugador de una calidad incuestionable que está poniendo todo de su parte para volver mejor que nunca y cuanto antes: "A Isco lo veo bien, bueno, es una persona positiva que ya ha pasado por ese proceso, ya sabe lo que es. Creo que por trabajo y voluntad no va a ser, se reincorporará lo más pronto posible. Pero sí que queremos que se reincorpore bien, que no haya ningún tipo de retroceso. Y bueno, más que se reincorpore rápido, como te digo, el objetivo es que se reincorpore bien".

No hay una fecha concreta

Sin poder dar una fecha cerrada para la vuelta de Isco Alarcón, cumpliendo con los plazos como hasta el momento, se estima que el capitán del Betis pueda reaparecer durante el mes de noviembre, pudiendo regresar quizás para el Valencia - Betis del 9 de noviembre o ya tras el parón en La Cartuja contra el Girona del finde del 23 de noviembre, una semana antes del derbi sevillano.