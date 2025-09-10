Lesión de Ricardo Rodríguez: comunicado médico y cuántos partidos se perderá

Ricardo Rodríguez es la última baja confirmada del Real Betis Balompié después de no tener aparentemente nada esta mañana cuando se quedaba en el gimnasio de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, algo normal tras llegar el pasado martes por la mañana de Suiza y necesitar unas primeras sesiones de reparto de cargas antes de volver a la dinámica habitual de los de Manuel Pellegrini.

Sin embargo, el lateral zurdo que jugó con el combinado helvético 46' contra Kosovo en la victoria por 4-0 y los 90 minutos el pasado lunes en los tres puntos ante Eslovenia tras vencer 3-0, parece no haber regresado en las mejores condiciones y tendrá que parar durante un tiempo prudencial, dando la titularidad por descontado a Junior Firpo y teniendo que contar el técnico verdiblanco con Darling Bladi durante unas semanas.

Comunicado médico del Betis sobre Ricardo Rodríguez

"El futbolista Ricardo Rodríguez presenta una lesión de grado moderado en su aductor derecho. Así lo han confirmado las pruebas que se le han realizado esta tarde a su regreso de los compromisos con su selección. Su reincorporación al grupo dependerá de la evolución del jugador".

Cuántos partidos se perderá

En base al parte médico, si es una rotura en el aductor aproximadamente estaría de baja un mes y medio, si es una sobrecarga en dicha zona serían unas dos semanas y si es una distensión serían tres o cuatro semanas. Todo hace indicar que alrededor de un mes será el tiempo que esté ausente Ricardo Rodríguez.

De esta forma, el lateral zurdo internacional por Suiza se perdería los seis partidos del Betis en estas tres semanas antes del nuevo parón de selecciones.

Levante - Betis, Betis - Real Sociedad, Betis - Nottingham, Betis - Osasuna, Ludogorets - Betis y Espanyol - Betis serían los encuentros en los que no participaría Ricardo Rodríguez, contando Pellegrini, por ende, con Darling Bladi como suplente de Junior Firpo, que jugó el pasado lunes con República Dominicana en Ammán contra Jordania y este jueves debería estar ya con la dinámica grupal para preparar el regreso liguero del próximo domingo. Hay que recordar que el lateral zurdo del filial no podrá actuar en competición europea con el Betis al haber llegado este año y no poder figurar en la lista B ni estar inscrito en la A.