Amrabat ya entrena con el Betis en un viernes de regresos

A las 10:30 de la mañana de este viernes han saltado los jugadores del Real Betis Balompié al campo 2 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol para ejercitarse por quinta y penúltima vez en la semana antes de viajar a Valencia para jugar contra el Levante en la jornada 4 de LaLiga EA Sports.

Ha sido un comienzo liguero ajetreado con cuatro partidos en 13 días que dieron paso al final de mercado de fichajes y al primer parón internacional de la temporada, tiempo que ha aprovechado Manuel Pellegrini para ajustar detalles en cada sesión con los últimos en llegar y para ir recuperando piezas importantes como Diego Llorente, Marc Roca, Ez Abde o Nelson Deossa.

Pumas y Kasımpaşa se posicionan como posibles destinos para Chimy Ávila

Chimy Ávila vuelve a tener acercamientos a mitad de septiembre, esta vez vinculado a dos clubes que han mostrado interés recientemente: Pumas UNAM de México y Kasımpaşa turco. Aunque por ahora no hay negociaciones avanzadas, fuentes verdiblancas confirmaron a El Correo de Andalucía, que existen contactos aunque anoche no hubiera aún propuestas formales sobre la mesa.

El Betis evitaría pagar 350.000 euros a Osasuna si traspasa a Chimy Ávila La posible salida de Chimy Ávila en estos últimos días del mercado internacional no solo aliviaría la masa salarial del Real Betis, sino que también tendría beneficios económicos adicionales. Uno de ellos sería el ahorro de 350.000 euros que el club verdiblanco debería abonar a Osasuna si el delantero llegara a disputar tres partidos más con la camiseta bética. Cuando Ávila alcanzó los 22 encuentros, el Betis ya cumplió con el primer pago de 350.000 euros a Osasuna, en base a las variables acordadas en su fichaje. El siguiente pago, de igual valor, se activaría al llegar a los 44 partidos oficiales, cifra que el argentino está muy cerca de alcanzar.

Ambos clubes tendrían que moverse con rapidez, ya que el mercado en México y Turquía cierra en la madrugada del 12 al 13 de septiembre. De concretarse alguna operación, sería una buena noticia para el Betis, que busca aligerar su masa salarial, ya que el argentino es uno de los jugadores con el sueldo más elevado de la plantilla. El Betis aún debe amortizar alrededor de 2 millones de euros del traspaso de Ávila, y estaría dispuesto a dejarlo salir por una cifra cercana a ese monto, ligeramente superior a 1,5 millones.

Sofyan Amrabat ya está en Sevilla y entrena con el Betis por primera vez

El último de los fichajes, sobre la bocina, del Real Betis Balompié fue Sofyan Amrabat, centrocampista nacido en Huizen, Países Bajos, pero con ascendencia marroquí, combinado nacional para el que juega y con el que ha ido, como de costumbre, convocado en este primer parón de selecciones. El pivote defensivo llega en calidad de cedido sin opción a compra desde el Fenerbahçe para cubrir el hueco que ha dejado el traspaso de Johnny Cardoso al Atlético de Madrid.

Unos problemas burocráticos han retrasado su llegada al conjunto verdiblanco y han dilatado su primera aparición bajo las órdenes de Manuel Pellegrini, que tras aterrizar el jueves en Sevilla ya ha podido ejercitarse con sus compañeros. Será el propio técnico chileno quien diga en rueda de prensa si está para ir citado contra el Levante o aguarda su debut como bético al viernes que viene en La Cartuja frente a la Real Sociedad.

Marc Bartra y Junior Firpo dejan todo en manos de Pellegrini

Son ya cuatro días los que Marc Bartra con una pequeña molestia sin determinar ha tenido que pasar en el gimnasio entrenando al margen del grupo, situación que ha hecho saltar las alarmas sobre el estado del central del Betis. Este viernes no hs vuelto con sus compañeros sobre el verde y puede quedarse sin ir a Valencia. Diego Llorente, cada vez con mejores sensaciones, espera su turno si no llega el de Sant Jaume dels Domenys -queda la sesión del sábado- como también lo hace Valentín Gómez.

De hecho, el defensor argentino, ha actuado alguna vez en su carrera como lateral zurdo, y en caso de que Junior Firpo -que entrena por primera vez en la semana tras regresar del parón internacional y hacer gestión de cargas el jueves- no llegase en plenitud, podría ocupar dicho perfil en la zaga. Los jóvenes del filial, Darling Bladi y Carlos de Roa, también han ensayado con Manuel Pellegrini esta semana tras conocerse la lesión de Ricardo Rodríguez, baja casi confirmada para estos seis partidos antes de un nuevo receso por compromisos de selecciones.

A las 12:00 habla 'El Ingeniero' y comunicará el estado de ambos jugadores como de aquellos como Diego Llorente, Marc Roca o Nelson Deossa que llevan días entrenando y si Sofyan Amrabat con una sesión irá convocado. Vuelve LaLiga.