Levante UD - Real Betis Balompié: fecha, horario y dónde ver por televisión

Terminado el parón internacional regresa este fin de semana LaLiga y para el Real Betis Balompié lo hará en Valencia enfrentándose al Levante Unión Deportiva de Julián Calero que llega a la cuarta jornada sin haber puntuado aunque hizo un partido serio en el Ciutat de València en la segunda fecha del campeonato.

Manuel Pellegrini, que no se confía, avisa como siempre que ir de visita siempre es complicado en Liga y que hicieron un buen encuentro ante el Barça en casa, por lo que "deberemos hacer un buen partido".

Para la vuelta de la competición, 'El Ingeniero' cuenta ya con Sofyan Amrabat que esta mañana se ejercitaba por primera vez, con Pau López, Diego Llorente, Junior Firpo, Marc Roca y Nelson Deossa, jugadores que le darán variantes para estos seis duelos en tres semanas. De momento, a la espera de la sesión del sábado, la principal duda es Marc Bartra, que lleva cuatro entrenamientos al margen del grupo y si no está listo tendrá que entrar el madrileño o Valentín Gómez.

"Vamos a preferir esperar con Bartra porque quedan 24 horas y no es una lesión grave, es una pequeña molestia y hay que ver si es bueno exigirlo o arriesgarlo en ese aspecto. Diego Llorente entrena normal con el plantel y hemos hablado con el cuerpo médico e irá teniendo minutos de a poco, no 90 minutos en este momento. Veremos cómo se va incorporando pero ya trabaja al 100% con el plantel", explicaba el chileno.

Primer entrenamiento de Sofyan Amrabat con el Betis / Álex Mérida

Antony y Deossa apuntan al once de Pellegrini

Al margen de lo nombrado en defensa, por delante son fijos por el momento Altimira y Pablo Fornals, pudiendo entrar Nelson Deossa por Giovani Lo Celso, que suma pocos entrenamientos con el grupo tras volver de Argentina y podría descansar de inicio.

"Nelson está ya entrenando con normalidad, es un jugador de mucha ida y vuelta, ya sea por banda o en el mediocentro. Sí se puede acomodar detrás del punta pero rinde mejor en una posición con más espacio", declaraba Pellegrini, algo que puede hacer que Fornals juegue tras Cucho y el cafetero lo haga junto al de Cardedeu.

Alineación probable del Betis contra el Levante en el Ciutat de València Real Betis Balompié: Valles; Bellerín, Llorente, Natan, Junior; Altimira, Deossa; Antony, Fornals, Roro; y Cucho.

Respecto a Antony, el técnico santiaguino declaró que todavía no se sabe para cuánto está, pero dando a entender que jugará y se irá viendo todo sobre la marcha: "Antony no sabemos para cuántos minutos está, a medida que juegue sentirá el cansancio, no juega oficial desde mayo con nosotros, es largo el tiempo por más que haya trabajado de forma personal y no sabemos lo que le va a durar el fuelle".

El que no parece que vaya a actuar de incio es Sofyan Amrabat, que completó su primer entrenamiento con el Betis este viernes y tendrá mañana el segundo. Puede debutar en la segunda mitad pero se antoja improbable que no jueguen Altimira o Fornals.

Horario del partido entre el Levante UD - Real Betis Balompié

El conjunto de Manuel Pellegrini viajará hasta Valencia para enfrentarse al Levante Unión Deportiva de Julián Calero en el encuentro de la jornada 4 de LaLiga EA Sports este domingo 14 de septiembre a partir de las 16:15 horas en el estadio Ciutat de València.

Dónde ver por televisión el Levante UD - Real Betis Balompié

El encuentro entre el Levante Unión Deportiva y el Real Betis Balompié, correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports, será retransmitido Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.