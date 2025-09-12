El Pumas mexicano y el Kasımpaşa turco se interesan por Chimy Ávila en las últimas horas de mercado

Aunque Manu Fajardo avisara el pasado 1 de septiembre que el mercado de fichajes ya había echado el cierre para el Real Betis Balompié, aún quedan varias ligas cuya ventana de transferencias están abiertas, como son los casos de México y Turquía que finalizan el día 13, Catar el 16 de septiembre o Emiratos Árabes Unidos el 2 de octubre.

Lejos queda esa fecha ya del mes de octubre con el campeonato rodado y con la UEFA Europa League comenzada y no es Manuel Pellegrini muy amigo de los cambios a última hora, pero sí podría encontrar acomodo en México con el Pumas interesado y en Turquía con el Kasimpasa, aunque cobra más fuerza la opción americana. La Qatar Stars League y Emiratos Árabes también quedarían abiertos.

Pumas y Kasimpasa, se interesan por Chimy Ávila

Los clubes que han mostrado un interés, aunque por el momento nada serio como admiten a El Correo de Andalucía fuentes del club verdiblanco, son el PUMAS de México y el Kasımpaşa de la liga turca, opciones que tendrían que concretarse a la mayor celeridad posible dado que el mercado cierra en México y Turquía en la madrugada del 12 al 13 de septiembre.

De momento, hay un interés de ambos clubes, pero siendo una situación fuera de mercado también tendrá mucho que decir Chimy Ávila tras no concretarse propuestas que hubo durante el verano que no llegaron a satisfacer a las tres partes o que se demoraron como la proveniente de Grecia que siempre quedó en espera. Cruz Azul lo tentó en México, tuvo acercamientos con Turquía e incluso la MLS llamó a su puerta como Brasil o su querida Argentina, nada rubricado.

Ahora, aparecen de nuevo en el mapa Pumas y Kasimpasa, México y Turquía, y para el Betis sería visto de buen agrado ya que liberaría una ficha muy importante, de las más altas de la plantilla, y abriría la posibilidad a pensar ya en ese delantero que se quedó en el tintero como reconoció la entidad verdiblanca, no pudiendo hacerse a final de hora. Alrededor de 2 millones de euros le quedan al Betis por amortizar del traspaso del argentino y es lo que pide el club verdublanco, cantidades algo por encima de 1.5 millones de euros como informan a El Correo de Andalucía. Desde México, en ESPN, John Sutcliffe, ya habla de cercanía para la llegada de Chimy a PUMAS.

Desde el entorno del jugador, no descartan a este periódico -aunque ven difícil- la salida y ratifican que siempre van a mirar lo mejor para el Betis, que quiere traspasar a Chimy y no lo dejaría ir libre, y para el propio futbolista con un destino que lo deje contento. También restan días

Comunicado de CA Osasuna por el traspaso de Chimy Ávila al Betis "La operación se ha cerrado en un montante cercano a los 6 millones de euros, distribuidos de la siguiente forma. El club rojillo percibirá 4 millones de euros del Real Betis que podrían alcanzar los 4,7 en función de variables por partidos disputados durante su estancia en el conjunto verdiblanco. Osasuna percibirá todas las cantidades íntegras tras la renuncia del jugador y su agente al porcentaje de la plusvalía recogido en el contrato de su fichaje. Al mismo tiempo, la entidad navarra se hace con un 10% adicional de la propiedad de Raúl García de Haro, de la que tenía hasta la fecha el 65% y ahora pasará a tener el 75%. Dicho 10% se ha valorado en 1 millón de euros teniendo en cuenta los 6 millones de euros pagados por Osasuna el pasado verano por el 65% del futbolista. Por último, Osasuna ha exigido al Chimy Ávila la renuncia a una parte de su salario pendiente de cobro para alcanzar los 6 millones de euros que exigía para poder cerrar el traspaso. Además, Osasuna conservará el 20% de la plusvalía de una posible futura venta de Chimy Ávila en caso de que el Real Betis traspase al jugador a otro club".

El Betis se ahorraría el segundo pago de las variables a Osasuna

El Real Betis Balompié, que ya tuvo que abonar la primera mitad de los 700.000 a Club Atlético Osasuna cuando Chimy Ávila alcanzó los 22 duelos en aquel Valencia - Betis marcado por la DANA, está a tan sólo tres partidos de llegar a esos 44 encuentros cifrados para pagar otros 350.000 al club rojillo, por lo que de constatarse su salida al mercado mexicano, al turco o a cualquier otro como el catarí o el de Emiratos Árabes Unidos que apareciera en estos días de los pocos que hay aún abiertos, se ahorraría una cantidad considerable -350.000 euros- por un jugador cuyas lesiones lo marcaron desde que llegó al conjunto verdiblanco y en el que no ha podido dar el fútbol que lleva dentro.

A sus 31 años y con contrato hasta 2027, Chimy Ávila, que siempre ha priorizado en caso de irse un acuerdo bueno para el Betis, quiere recuperar la confianza si siguiera hasta el mercado de invierno y ahí decidir, pero tampoco está cerrado a una salida de última hora. PUMAS y Kasimpasa preguntan por él. Todo no está dicho y puede haber novedades.