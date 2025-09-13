Catar, la posible pero difícil opción para Chimy tras su no al Pumas mexicano

Luis Ezequiel 'Chimy' Ávila estuvo a punto de cambiar de aires rumbo al Pumas de la UNAM la Liga MX en esta pasada madrugada cedido con opción de compra, pero el delantero del Real Betis Balompié no llegó a un entendimiento en la parte contractual entre él y su representante respecto a las cantidades ofertadas por la entidad mexicana.

Un acuerdo encarrilado entre Betis y Pumas

La ofensiva de Pumas arrancó a última hora del 11 de septiembre. El club mexicano encontró rápidamente el entendimiento con el Betis para sacar al atacante de Rosario de Heliópolis. La fórmula pactada fue una cesión simple, con un pago cercano al medio millón de euros, y una opción de compra que se volvería obligatoria en torno a los 1,5 millones si Ávila alcanzaba un número determinado de partidos con la camiseta auriazul.

Para el Betis, la operación suponía un alivio financiero inmediato. Por un lado, la cesión liberaba espacio en la masa salarial y el club evitaba computar pérdidas, ya que al argentino aún le restaban por amortizar casi los 2,5 millones de euros de su fichaje.

El punto de fricción: el contrato del Chimy en Pumas Con la parte institucional resuelta, la pelota pasó al tejado del jugador. Chimy Ávila y su agente mantuvieron durante toda la jornada del 12 de septiembre conversaciones para estudiar todos los escenarios posibles. Sin embargo, las posturas se mantuvieron alejadas y no se alcanzó un consenso antes del cierre del mercado en México, que expiraba en la madrugada del día 13 (05:00 hora peninsular). El desacuerdo provocó que la operación, pese a estar avanzada y contar con la conformidad de las entidades, no llegara a un entendimiento. Desde el entorno del jugador informaron a este periódico que mantuvieron desde la tarde del 12 de septiembre que estaban dedicando todo el día para resolver la situación con varias ideas sobre la mesa y viendo todo al detalle, transmitiendo que en aquel momento ya lo veían bloqueado.

Además, el traspaso permitía ahorrarse 350.000 euros que debía abonar a Osasuna si el delantero alcanzaba 44 partidos oficiales con la camiseta verdiblanca, variable incluida en el acuerdo de traspaso cuando superó los 22 encuentros. Estos 350.000 euros, pendientes de que juegue 3 partidos más, dependerán ahora de Manuel Pellegrini hasta el mercado de invierno para no desembolsarlos, o de que el atacante no encuentre una solución en estos días entre Catar -que cierra el lunes el mercado- o la ya lejana salida a Emiratos Árabes Unidos que ni se ha movido por el argentino.

Catar, un interés que por el momento no asciende de ahí

El cierre del mercado mexicano no deja a Chimy Ávila sin opciones, pero sí limita mucho sus posibilidades de salida, más viendo las reticencias mostradas para marcharse al Pumas. Turquía también cerró el pasado 13 de septiembre, con el Kasımpaşa como interesado de última hora.

Ahora mismo, sólo la Qatar Stars League, cuyo mercado finaliza del 15 al 16, o Emiratos Árabes Unidos, con plazo hasta el 2 de octubre, se presentan como alternativas reales para que el delantero encuentre un nuevo destino. Informan fuentes verdiblancas a este periódico que el interés no

Nuevamente, si el interés de Catar asciende a una propuesta formal, todo debería desencadenarse con celeridad y que la parte que sí ha frenado la salida, la del jugador, acepte la propuesta que llegue. Ya transmitieron a este periódico que alguna propuesta del Golfo Pérsico podría cuadrar por las altas cantidades de salario que allí se manejan, pero todo tiene que tener el visto bueno de Chimy Ávila y su representante, que no encontraron en el acuerdo con Pumas una solución ventajosa para ellos.

A 13 de septiembre, Chimy Ávila es jugador del Real Betis Balompié. En unas horas ofrecerá la lista de convocados Manuel Pellegrini para viajar a Valencia y medirse al Levante Unión Deportiva. Habrá que ver qué grado de confianza tiene 'El Ingeniero' en el versátil atacante de Rosario y qué predisposición tiene este de seguir hasta invierno o buscar en estos escasos días una salida que le permita contar con más minutos de los que va a disponer en el cuadro verdiblanco, que además con tres apariciones suyas más sobre el verde tendrá que pagar 350.000 euros.