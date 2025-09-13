Llorente: "Podré decir que jugué y metí un gol en el Villamarín y me encantaría hacerlo en el nuevo Benito Villamarín"

El 9 de julio de 2024 fichó Diego Llorente por el Real Betis Balompié para cubrir el hueco que había dejado Germán Pezzella con su marcha a River Plate y no necesitó adaptación apenas para hacer una buena pretemporada y comenzar a un alto nivel el campeonato liguero.

En una de las partes de la entrevista del madrileño en El Correo de Andalucía, repasa el central cómo fue su llegada al conjunto verdiblanco, qué significa jugar estos años ahora en La Cartuja y cuál es su mayor recuerdo del Benito Villamarín, estadio que sueña con pisar con la elástica de las trece barras una vez concluyan las obras.

La llegada de Diego Llorente al Betis

¿Cómo se produce tu llegada al Betis?

"Bueno, al final yo estuve un año y medio en la Roma. Sí, es verdad que estaba muy cómodo, hubo conversaciones para seguir, pero creo que el Betis ha puesto muy fuerte por mí. Me puso encima de la mesa un proyecto deportivo muy interesante y que mostraba esa confianza en mí. Cuando pasa eso, además se añade el componente que tú dices de poder volver a España, pues fue un poco eso. Al final los jugadores también somos personas y cuando un club te transfiere, te da ese cariño y esa confianza para unirte a ellos, pues fue algo que en un par de llamadas ya lo tuve claro".

Qué significa el Betis para Diego Llorente

En ese valor personal del que hablas, entre lo que te llama y lo que viviste la temporada pasada, ¿qué es el Betis para Diego Llorente? ¿Qué significa en tu vida?

"Bueno, ahora lo entiendo un poquito mejor. El año pasado, al final cuando tú vienes, sí que es verdad que tienes lo que has vivido cuando has venido tú como visitante. Yo sentía esa presión y ese apoyo que tenía aquí el club de la gente, pero como local es una pasada, la verdad. Ya no solo en el partido, sino en el día a día. La gente te transmite una ilusión brutal, de abuelos a nietos, de padres a hijos. Es una forma casi de vivir, diría yo, aquí en Sevilla. Todo eso te da una responsabilidad que dices, tengo que estar a la altura, porque al final esta gente confía mucho en nosotros y nos apoya un montón. La temporada pasada creo que dimos la talla. Al final no se pudo conseguir ese objetivo tan bonito, pero el camino a seguir es más o menos el mismo. Hacer sentir a nuestros aficionados que se sientan orgullosos de su equipo".

La Cartuja y un recuerdo del Benito Villamarín

Ya ha comenzado la demolición del Benito Villamarín, lo hemos visto esta mañana, pero en La Cartuja también se siente a la afición, ¿no?

"Sí, sí, la Cartuja es un, digamos, un estadio distinto al Benito Villamarín, pero también donde caben incluso más personas. Ya lo vimos en el último partido, que fue un récord y también será un estadio que nos ayude y a base de victorias y de esfuerzo podremos hacer nuestro pequeño hogar, que no es lo mismo que el Benito Villamarín, pero nos ayudará seguro".

Aunque lleves solo una temporada, pero se te ve bien en Sevilla, ¿te gustaría ver el nuevo Villamarín como jugador?

"Me encantaría, evidentemente. Una de las cosas que podré decir es que he jugado, he metido un gol en el Benito Villamarín y me encantaría poder hacerlo en el nuevo Benito Villamarín, claro".

¿Y un recuerdo que se te haya quedado de esa primera temporada en el Benito Villamarín?

Bueno, creo que el día del derbi fue algo muy especial. Creo que disputar mi segundo derbi y un poco el ambiente, como fue el partido también, con la remontada, creo que fue muy bonito. La temporada pasada fue especial porque al final conseguimos grandes victorias en nuestra casa".

Álex Mérida

La Champions, un sueño con el Betis para Llorente

Quizás ya sea eso mirar mucho al futuro, lo que hablábamos de ver el nuevo Villamarín, pero jugar la Champions con el Betis y tu debutar, que es la competición europea que te falta, sí que está más cercano...

"Sí, como tú dices, es una cosa que todo jugador quiere hacer, pero para eso hay que trabajar mucho y hay que saber que hay equipos muy preparados y que va a ser difícil. Por eso te digo que creo que hay que ir partido a partido y luego, a final de temporada, ver dónde estamos, qué podemos conseguir, pero sabiendo que es un objetivo por el que luchan equipos que tienen unos presupuestos muy elevados".

¿Y si hablamos de ir al Mundial 2026 con España?

"Bueno, como te digo, me centro ahora en un momento que esté volviendo una lesión. Mi principal objetivo es volver a ayudar al equipo y todo lo que venga después, pues bienvenido sea. Pero ahora mismo no te diría que es uno de los objetivos que tengo a corto plazo".

Ahora mismo a conseguir los tres puntos contra el Levante para empezar estos seis partidos y a pensar en la liguilla de Europa League, que el año pasado costó algo de más la de Conference...

"Sí, eso es. Creo que esta temporada nos va a exigir un pasito más, tanto por la Europa League, como tú dices, como también en la competición doméstica, que siempre es difícil y ya lo estamos viendo".