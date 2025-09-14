Un Betis iluminado busca levantar el vuelo en el Ciutat de València con Antony como estandarte

Las últimas horas del pasado 1 de septiembre en el Real Betis Balompié se cerraron con los importantísimos fichajes de Antony y Sofyan Amrabat, que vienen a elevar el nivel de la plantilla para que este inicio dubitativo en resultados y, por momentos en juego, no trascienda y pongan los de Manuel Pellegrini la velocidad de crucero que en temporadas pasadas le ha costado coger.

Para ello ha tenido dos semanas para trabajar con algunas de las caras nuevas como Nelson Deossa y recuperar a hombres importantes como Pau López, Diego Llorente, Marc Roca o Abde Ezzalzouli, todo ello para ir perfilando qué quiere de su Betis 6.0 en una campaña en la que el propio técnico de Santiago deja en el aire su continuidad cada vez que comparece en rueda de prensa como también lo hacen los dirigentes.

Fuera o no la última de Pellegrini, su compromiso no va a cambiar durante la temporada: "No hemos hablado para ver la continuidad, ya lo dirá el tiempo, ha sido un orgullo estar estas seis temporadas con una hinchada tan pasional y entregando alegrías al Betis ya veremos el futuro, tendré el mismo compromiso con contrato o sin él la próxima temporada", declaraba el chileno el pasado viernes.

Centrado en el Levante de Julián Calero, que no ha sumado aún, Manuel Pellegrini ha tenido algún inconveniente durante la semana como la lesión de Ricardo Rodríguez o la pequeña lesión de Marc Bartra que finalmente lo ha dejado en tierra, teniendo que tomar una decisión entre Diego Llorente, que acaba de salir de lesión y no está para 90 minutos, o poner a Valentín Gómez en el perfil diestro o desplazar a Natan al mismo: "Bartra no tiene una lesión grave, es una pequeña molestia y hay que ver si es bueno exigirlo o arriesgarlo en ese aspecto. Diego Llorente entrena normal con el plantel y hemos hablado con el cuerpo médico e irá teniendo minutos de a poco, no 90 minutos en este momento. Veremos cómo se va incorporando pero ya trabaja al 100% con el plantel", repasaba 'El Ingeniero' en la previa.

Convocatoria con novedades para visitar al Levante

El último entrenamiento del Betis del pasado sábado en la CD Luis del Sol antes de viajar a Valencia dejó claro que Manuel Pellegrini no podrá contar con el citado Marc Bartra, y uno de los que se une de última hora y quizás de forma inesperada pueda ser Abde Ezzalzouli, que lleva pocas sesiones y ya entra en convocatoria, algo que para el chileno es síntoma de que si entra es porque puede jugar. Antony y Amrabat figuran en ella como Darling Bladi ante la lesión de Ricardo Rodríguez.

Esos últimos detalles que ajustó Pellegrini no tienen, en principio, que ver con la portería, donde el técnico chileno confía en mantener bajo palos a Álvaro Valles, que pese al tropiezo ante el Athletic Club fue uno de los más destacados con varias intervenciones de mérito en la primera mitad. Pau López, recién reincorporado al grupo, aún no ha completado todas las sesiones de la semana y deberá esperar.

Ajustes en la defensa

La zaga podría presentar variaciones respecto al último encuentro. Héctor Bellerín apunta a regresar al lateral derecho en lugar de Ángel Ortiz, que ha estado concentrado con la selección sub-21. En el eje, Pellegrini estudia dar entrada a Diego Llorente o Valentín Gómez para acompañar a Natan, mientras que Junior Firpo se mantendría en la izquierda. La participación de Marc Bartra queda descartada al no viajar.

Alineación probable del Betis contra el Levante en el Ciutat de València Real Betis Balompié: Valles; Bellerín, Llorente, Natan, Junior; Altimira, Deossa; Antony, Fornals, Roro; y Cucho.

Pellegrini, entre Lo Celso y Deossa

El centro del campo también está sujeto a cambios. Sergi Altimira y Pablo Fornals parten como fijos, mientras que la tercera plaza podría ser para Nelson Deossa en detrimento de Giovani Lo Celso. El argentino llegó con escaso bagaje de minutos tras el parón de selecciones y comenzó a entrenar el jueves, un factor que suele hacer reflexionar a Pellegrini cuando se trata de jugadores sudamericanos.

El técnico destacó de Deossa su capacidad de recorrido y de ocupar varias posiciones, lo que podría desplazar a Fornals a la mediapunta y situar al colombiano junto a Altimira en la sala de máquinas. Sofyan Amrabat, con apenas dos entrenamientos, aguardará en el banquillo, a la espera de ir sumando minutos progresivamente.

Redebut de Antony e incógnita entre Cucho y Bakambu

En ataque, Pellegrini confía en Rodrigo Riquelme por la izquierda, al tiempo que prepara la vuelta de Antony Matheus dos Santos como principal novedad en el costado derecho. El brasileño, adquirido en propiedad por el Betis hasta 2030 tras su cesión, volverá a tener protagonismo aunque todavía no esté preparado para completar un partido entero. "Hace mucho que no juega oficialmente, desde mayo, y aunque ha trabajado de forma personal veremos cuánto aguanta", explicó el técnico. Pablo García, también con la sub-21, esperará su turno.

En la delantera surge la primera gran incógnita de la temporada. Cédric Bakambu llega en un momento dulce tras marcar tres goles en la última ventana internacional con la República Democrática del Congo y hacer diana también ante el Athletic. Su eficacia contrasta con el arranque discreto de Cucho Hernández, que en cuatro titularidades todavía no ha disparado a puerta. Sin embargo, su calidad y la influencia que ejerce en la segunda línea le dan ventaja para salir de inicio en el Ciutat de València. Chimy Ávila también viaja tras su frustrada, por él, salida a Pumas.

Manuel Pellegrini ya tiene a su disposición a un jugador crucial como Antony Matheus dos Santos para pensar que el pobre inicio liguero del Real Betis Balompié se debe quedar en una mera anécdota que no sea reflejo del discurrir de la temporada.

Por si el de Osasco no fuera un refuerzo de relumbrón suficiente, la entidad verdiblanca consiguió a última hora la cesión de Sofyan Amrabat, al que con dos entrenamientos ha incluido en la lista de citados para volar a Valencia y jugar contra el Levante UD en el Ciutat de València este domingo a las 16:15 horas. Es momento de levantar el vuelo y acercarse a los puestos europeos, es momento de ver en acción al Betis de Manuel Pellegrini.