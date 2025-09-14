Fornals apunta a los diez minutos del comienzo: “Ojalá se pudieran borrar”

El autor del segundo gol del Real Betis Balompié en el Ciutat de València para hacer las tablas definitivas en el electrónico fue Pablo Fornals, que aprovechó un excelente centro de Abde tocadito para cabecear picado pillando a contrapié a Mathew Ryan, que desbarató varias opciones de los verdiblancos para igualar mucho antes.

Contrariado, como el resto de sus compañeros y también incidiendo en la jugada polémica del gol anulado a Sergi Altimira y en la alta temperatura en la capital del Turia, compareció el castellonense en los medios del club.

"Entiendo que LaLiga nos podría ayudar un poco con los horarios"

Sobre esa humedad y alta temperatura que tanto Pellegrini como Bellerín repasaron, quiso añadir su versión Fornals, que conoce la zona al haber nacido en Castellón y haber jugado un tiempo en el Villarreal: "Hacía mucho calor, es verdad que en Sevilla también, pero aquí tan cerca del mar… Es lo que hay, he crecido con esto. Entiendo que LaLiga nos podría ayudar un poco con los horarios… pero ya está".

Pablo Fornals durante el Levante UD - Real Betis Balompié de la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el Ciutat de València. / Iván Terroón / AFP7 / Europa Press

Un inicio que tiró por tierra todo

En apenas diez minutos el Betis perdía en Valencia ante el Levante por 2-0, algo que complicó en demasía una remontada que no pudo concretarse y que se quedó en un empate tras igualar por medio de Cucho Hernández antes del descanso y de Pablo Fornals a los 80 minutos.

El propio castellonense analizó cómo influyó ese comienzo en Orriols: "Ojalá se pudieran borrar esos diez minutos porque a partir de ahí el equipo no ha dejado de crear ocasiones y hacer buen fútbol, a través de lo que entrenamos a diario y hemos conseguido hacer dos goles", antes de indicar que ahora "no queda otra" que ganar los próximos partidos en casa ante Real Sociedad y Osasuna en Liga y Nottingham Forest entre los dos, todos ellos en La Cartuja.

El gol anulado a Sergi Altimira

Como todos los protagonistas que atendieron a los medios tras el encuentro, Pablo Fornals repasó la extraña decisión del árbitro de anular el tanto de Sergi Altimira, y sobre todo de que el VAR entrara en una acción cuando el balón aún no estaba en juego. Todo ello entendiendo siempre que los forcejeos existirán siempre en las áreas en las acciones a balón parado y fue insuficiente éste para cambiar la decisión.

"Una vez lo llama el VAR es fácil anularlo. Se ve que lo toca, pero creo que se tira antes el jugador del Levante. No es decisión mía", finiquitó el mediocentro del Real Betis Balompié.