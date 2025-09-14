Las notas de los jugadores del Betis contra el Levante

El Real Betis Balompié se dejó dos puntos cruciales en su lucha por asaltar los puestos de Europa League en otro de los campos de un recién ascendido como es el Levante, que aprovechó las indecisiones en la zaga bética en el comienzo para complicar, y frustar, la remontada de un conjunto verdiblanco que fue mejor en cuanto entró en el partido y que estuvo cerca de voltear un marcador adverso. Otro nuevo empate sigue condicionando un pobre inicio liguero.

Las notas de los jugadores del Real Betis Balompié

(5) Manuel Pellegrini: detectó en el descanso que el plan inicial con Nelson Deossa incrustado en la medular no estaba funcionando y dio entrada a Giovani Lo Celso para buscar la remontada. Los cambios, ajustando a Fornals en la medular y con la calidad de Abde, terminaron en el 2-2. Debe trabajar mucho con Deossa en la medular para que saque a relucir todo el potencial, bien sea en el doble pivote o por delante. También con Valentín. Muy justos estarían Llorente y Bartra para llevar a cabo tal decisión en la defensa.

Titulares

(5) Álvaro Valles: tuvo que moverse más de lo normal de los palos en un inicio muy movido en el que quizás se precipitó en el 2-0 al salir tanto e ir al suelo. Trata de tapar todo lo posible en el primero y queda exculpado.

(7) Héctor Bellerín: ya sea con Aitor, Pablo García o Antony, Bellerín está demostrando que cada día va a más y es más determinante en el ataque, entendiendo a la perfección al brasileño y doblándolo por dentro para otorgarle ventaja y corriendo al espacio para ofrecerle líneas de pase.

(4) Natan de Souza: contemplativo en el segundo en un inicio muy dubitativo de toda la defensa. Con el paso de los minutos se asentó, pero notó la falta de Llorente o Bartra a su lado.

(3) Valentín Gómez: entró a Orriols con muchísimas dudas, abriendo un hueco incomprensible en salida en el 1-0 y cubriendo muy poco en el segundo. No fue su día.

(5) Junior Firpo: de menos a más, su segunda parte le da el aprobado por la cantidad de esfuerzos consecutivos que hizo ayudando a Riquelme y Abde. En defensa debe tener mayor concentración.

(6) Sergi Altimira: cuando no tiene excesiva lucidez en la construcción parece que su trabajo queda en un segundo plano, y ante el Levante no pudo tener el protagonismo deseado en la elaboración, sumando además a un nuevo compañero a su lado en el primer tiempo. Con Fornals en el segundo, mucho más cómodo.

(4) Nelson Deossa: en LaLiga se juega a un ritmo mucho más elevado que en la competición mexicana y debe ir aumentando la rapidez en las acciones a medida que pasen los partidos. Cuando las jugadas le permitieron decidir demostró tener muy buena zurda. Igual tiene que jugar con menor responsabilidad defensiva. Hay que ver bien su acople al 4-2-3-1 marcado de Pellegrini. Tiene que ser importante.

Nelson Deossa, del Real Betis Balompié, en acción durante el partido de fútbol de la liga española, LaLiga EA Sports, disputado entre el Levante UD y el Real Betis Balompié en el estadio Ciutat de Valencia. / Iván Terrón / AFP7 / Europa Press

(7) Antony: llamado a ser el jugador más importante del Betis, tuvo un inicio con mucha incidencia en el ataque, demostrando en varias ocasiones la gran calidad que tiene, pero errático de cara a puerta. Son 109 días sin jugar y se notan.

(7) Pablo Fornals: se adapta a todas las posiciones, nunca pone pegas y siempre trabaja. Alternó y ayudó a Deossa en la primera mitad y en la segunda se encontró más cómodo con Altimira. Golazo para hacer el 2-2. Clave en el Real Betis Balompié.

(6) Rodrigo Riquelme: quizás el partido en el que más participó desde que llegó al Betis. El larguero le negó el 1-1 y se hartó de combinar en la frontal con todos los compañeros. Pellegrini lo defendió en la previa y contestó a su entrenador con rendimiento.

(7) Cucho Hernández: pudo ser mucho más listo y estar más avispado en el 1-0, pero se redimió con un golazo para recortar distancias y agitó a la zaga del Levante en la segunda mitad para permitir claridad en la segunda línea a la hora de sumarse al ataque.

Suplentes

(6) Giovani Lo Celso: tras un partido flojo ante el Athletic, su entrada tras el descanso sí fue determinante para acercarse al 2-2, canalizando el juego ofensivo del equipo y siendo influyente en el juego. El viernes ante la Real Sociedad si nada raro sucede será titular.

(7) Abde Ezzalzouli: qué bien le va a sentar al Betis su vuelta. Vertical, no para de intentar irse de su par y encima con clase como en la jugada del 2-2, entendiéndose a la perfección con Fornals.

(5) Sofyan Amrabat: entró en un tramo del partido en el que el Betis tenía el control y rara vez se desplegaba en ataque el Levante, por lo que apenas se le pudo evaluar en la resta. A poco que engrane con sus compañeros parece que será titular y figura importante para evitar que se parta en dos el equipo en las segundas partes. Es muy inteligente en la resta, con muy poco se ha podido observar la inteligencia táctica que tiene.

(Sc) Cédric Bakambu: entró en el 87' y no tuvo ninguna oportunidad.