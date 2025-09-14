Pellegrini: "Los dos goles en nueve minutos con pérdidas en campo propio condicionan el partido"

El Real Betis Balompié se dejó dos puntos muy importantes en su lucha por los puestos europeos en su visita al Ciutat de Valéncia tras un mal inicio que condenó todo el planteamiento posterior, consiguiendo rehacerse en la segunda mitad a los tantos de Iván Romero y Etta Eyong. Cucho redujo distancias antes del descanso y Fornals firmó las tablas definitivas con un cabezazo picado con mucha clase.

Al término del partido, 'El Ingeniero' pasó por los micrófonos de Movistar y valoró el empate, las jugadas polémicas y el calor que afectó para ambos equipos.

Dos goles que condicionan el planteamiento

"Los dos goles en nueve minutos, y otra más que atajó Álvaro Valles, con pérdidas en campo propio, condicionan el partido. Comenzar perdiendo 2-0 en el minuto nueve jugando de visita no es fácil, pero de ahí para adelante creo que el equipo hizo un gran partido, no se resintió por estar jugando abajo 2-0, no se desordenó y a través del fútbol intentó crear oportunidades. Hicimos dos goles, hubo otro gol más que dudoso que nos anularon por una de esas jugadas que hay ocho en cada córner, tuvimos también tres o cuatro ocasiones de gol muy claras, tuvimos muchísimos remates al arco, mientras que el rival llegó poco… Me gustó el espíritu del equipo, el orden y el convencimiento de que a través del juego íbamos a dar vuelta al resultado".

Antony, Deossa, Valentín y Amrabat, periodo de adaptación

"Tenemos un periodo de transición en el que los distintos jugadores se han de ir integrando, en el caso de Antony ya estaba integrado al funcionamiento del juego del equipo, pero hacía mucho tiempo que no jugaba un partido; también tenemos el caso de Sofyan Amrabat, al que le tenemos que dar minutos; el de Valentín, que jugó porque Marc Bartra está lesionado y Diego Llorente aún no está para noventa minutos.O Abde, que venía de una lesión larga. Estas semanas tenemos que seguir integrando a Marc Roca, Amrabat, Diego Llorente… distintos jugadores que no han podido estar. Es un periodo de transición en el que tenemos que tratar de sacar la mayoría de resultados positivos posibles, por eso me alegra el espíritu que mostró el equipo después de estar 2-0 abajo".

Pellegrini, contrariado por el gol anulado a Altimira

"Me ha parecido una jugada de las que hay seis o siete en cada uno de los córners, se agarran antes, se agarran después, es una jugada que sería imposible tirar un córner si se señalan todas esas acciones… El VAR estimó que tenía que anularla, pero en esas jugadas a mí no me parece que en un córner se puede saber quién agarra antes o quién agarra después. No tuvo trascendencia tampoco en el gol, así que me parece muy mal anulado".

"El Betis no es el encargado de dar los horarios, el calor no ha influido"

En la línea de Héctor Bellerín y otros jugadores, Manuel Pellegrini también habló de la alta temperatura y humedad durante el partido: "El calor estaba fuerte sin lugar a dudas, pero estaba fuerte para los dos equipos, lo que nos da mayor mérito porque está más fácil estar con 2-0 y defender en espacios más reducidos que teniendo que presionar los 90 minutos cuando se va perdiendo, así que creo que no fue un tema que haya influido… El Betis no es el encargado de dar los horarios. LaLiga fija sus partidos, se puede pedir un cambio, lo habrán pedido, pero hay temas de televisión y otras cosas que no corresponden al club. Es otra institución quien lo tiene que realizar".