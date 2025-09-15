Ejuke y Akor Adams quieren llegar al duelo contra el Alavés

El Sevilla regresó este lunes a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros tras el empate frente al Elche a dos del pasado viernes y contó con dos regresos que ya dejó entrever Matías Almeyda el pasado jueves cómo sería el desarrollo semanal.

Así, Chidera Ejuke y Akor Adams trabajaron junto al resto del equipo, apuntando a estar disponibles para el partido del sábado ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza a las 18:30 horas.

Ejuke y Akor Adams quieren estar en Mendizorroza

Tanto el extremo como el delantero parecen haber superado sus molestias físicas y, salvo contratiempo de última hora, estarán listos para entrar en la convocatoria de Matías Almeyda. El técnico ya había adelantado la semana pasada que dos de los tres jugadores que estaban en la enfermería podrían reincorporarse durante estos días, siendo Joan Jordán el único que continúa al margen, aunque ya empezó a entrenar parcialmente el pasado jueves en el Sánchez-Pizjuán: "Los lesionados deberían regresar la semana que viene 2, y por ahí hay otro caso que se va a tirar un poquito más. Con respecto a Tanguy entrena normal y vamos cuidando sus tiempos, ha tenido muchas lesiones y tratamos de no exigirlo demasiado y me interesa poder contar con él, es un gran jugador y trataremos de administrar esa parte que por ahora no ha podido lograr de darle una continuidad y bajar y subir cargas, algo que es difícil. Pero estamos tratando y vamos en el proceso, está disponible y veremos para cuántos minutos", declaró 'El Pelado' citando también a Tanguy Nianzou, que ya pudo jugar a buen nivel ante el Elche.

En cuanto al propio Joan Jordán, que la temporada pasada jugó cedido en el Alavés, el entrenador argentino advirtió que su regreso aún tardará un poco más como declarón, por lo que su reaparición con la camiseta del Sevilla no parece inminente. De igual forma, quizás se le busque salida en invierno.

Chidera Ejuke durante el entrenamiento del Sevilla Fútbol Club este lunes / Sevilla FC

4 sesiones más y una ofrenda floral marcan la semana en el Sevilla

La pospuesta y tradicional ofrenda floral del Sevilla Fútbol Club a la Virgen de los Reyes se llevará a cabo este martes a las 13:00 horas tras completar el segundo entrenamiento de la semana, en la que Almeyda trabajará para seguir con los dos nigerianos, Chidera Ejuke y Akor Adams, a su disposición, como Rubén Vargas, que pese a ser sustituido contra los ilicitanos en el 80' ha estado junto a sus compañeros, dejando a Jordán como única baja de la mañana y con Alexis Sánchez realizando parte del entreno en solitario.

Además de la ofrenda del martes, el Sevilla entrenará miércoles -con atención a medios de un jugador del primer equipo-, jueves y viernes con Almeyda en rueda de prensa antes de partir para Vitoria para disputar la jornada 5 de LaLiga EA Sports.