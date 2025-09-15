Sofyan Amrabat: "No me gusta definirme, prefiero que mis cualidades se vean en el campo"

A última hora del pasado 1 de septiembre consiguió el Real Betis Balompié la cesión sin opción de compra de Sofyan Amrabat procedente del Fenerbahçe SK turco, que tras quedar apeado del playoff de la Champions League y tras la salida de José Mourinho, entendieron los verdiblancos que era el momento oportuno para intentar la llegada del pivote neerlandés de origen marroquí.

De hecho, fue el viernes 12 cuando entrenó por primera vez a las órdenes de Manuel Pellegrini y este domingo ya jugó 17 minutos de tiempo reglamentario más el extenso descuento de 6 minutos. En su primera aparición ya dejó claro que será un jugador importante en el Betis y que tiene un orden táctico que permite que el equipo no se parta en dos en partidos más abiertos.

Esta mañana, Sofyan Amrabat ha sido presentado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol acompañado por Ángel Haro, presidente de la entidad, y Manu Fajardo, director deportivo verdiblanco.

"Con este acto finalizamos el ciclo de presentaciones y entrando en ella diré que Sofyan tiene 29 años, es internacional por Marruecos y nacido en Países Bajos y tiene una experiencia dilatada en Bélgica, Italia, Inglaterra y Turquía, 68 partidos como internacional y dos mundiales y esperemos que este de 2026 sea el tercero que juegue", expresaba Haro para dar la bienvenida al mediocentro.

Ángel Haro sobre la operación de Amrabat

"Refleja cómo nos movemos en la dirección deportiva. Vimos una oportunidad, había opiniones muy favorables sobre el jugador y pudimos cerrarlo en horas. Ya lo hemos visto un rato en el campo, es un jugador de mucha calidad, con físico y que nos dará mucho equilibrio en el centro del campo".

"Bienvenido a casa, gracias a la familia, a Anas (su agente), la llegada de Sofyan nos va a dar equilibrio y jerarquía en una posición con jugadores de mucho nivel y que estaba cubierta, está acostumbrado a jugar en contextos exigidos. Tiene calidad con balón y fuerza y nos va a dar mucho", concluyó Manu Fajardo antes de la rueda de prensa del jugador.

Qué idea tiene Amrabat sobre prolongar su estancia

Fue preguntado Amrabat sobre su cesión y si viene sólo para una temporada o con intención a más: "Estoy muy contento de estar aquí por una temporada y veremos lo que pasa en el futuro, no se sabe lo que puede pasar en el fútbol y cuando pase un año veremos lo que pasa".

Interés del Sevilla y otras opciones

"Los últimos días fueron muy locos en el Fenerbahçe por quedar eliminado de la Champions y se despidió al entrenador. Recibí ofertas y en un primer momento me quería quedar y luego tras caer de la Champions decidí salir. Tuve un interés del Sevilla, también en el último día de clubes saudíes pero en cuanto hablé con el Betis ya había decidido que quería venir aquí".

Amrabat quiere hablar en el campo

No quiere definirse Sofyan Amrabat, prefiere demostrarlo día a día: "No me gusta definirme, prefiero mostrarlo en el campo, ayer fue corto pero estoy muy contento por mi primera vez sobre el campo. No fue el resultado que queríamos pero la reacción fue buena y tuvimos grandes oportunidades para remontar del 2-0 y empatar. Desde ya tengo muchas ganas de jugar el viernes frente a mi nueva afición".

Amrabat habló con algunos jugadores antes de llegar

"Mi agente me contó grandes cosas sobre el club también mi hermano que jugó hace unos años aquí (en Andalucía) y el ambiente era uno de los mejores que había vivido nunca y mis compañeros en Marruecos me comentaron que me iba a gustar mucho estar aquí".