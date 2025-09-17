El Ayuntamiento lanza el dispositivo de seguridad del Betis-Real Sociedad sin reserva de párking disponible

El fútbol volverá al estadio de La Cartuja este próximo viernes con el Real Betis Balompié - Real Sociedad correspondiente a la jornada 5 de LaLiga EA Sports en la que los de Manuel Pellegrini querrán sumar tres puntos, algo que sólo han hecho en una ocasión en los cuatro encuentros ligueros disputados.

Para dicho evento, el Ayuntamiento ha lanzado el dispositivo para el partido con la principal novedad de que las bolsas de aparcamiento cerca de La Cartuja serán de libre acceso y no contarán con reservas previas.

El Betis elimina la reserva de aparcamiento para el partido ante la Real Sociedad

El Real Betis anunció que a partir de este viernes frente a la Real Sociedad, los aficionados no necesitarán reservar plaza para acceder a los aparcamientos del estadio, concretamente en P7 Norte, P7 Sur y los de la Avenida Carlos III (PB01 a PB04, también conocidos como P8.1 a P8.4). Esta decisión llega tras observar que en los encuentros anteriores, ante el Deportivo Alavés y el Athletic Club, muchas plazas reservadas quedaban vacías, lo que limitaba la capacidad real del estacionamiento. A partir de este viernes, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de facilitar la llegada de más aficionados al estadio y aprovechar mejor el espacio disponible.

Se recomienda a los seguidores del equipo llegar con antelación, ya que el acceso estará permitido únicamente hasta completar el aforo de los aparcamientos. En caso de que se llenen, la Policía regulará el tráfico y redirigirá los vehículos a otras zonas habilitadas. Los accesos estarán organizados para evitar atascos: el P7 Norte será accesible desde la SE20, ideal para quienes salgan hacia el norte; el P7 Sur y los aparcamientos de Carlos III tendrán entrada y salida por la misma avenida, recomendándose distintos sentidos según el destino. Además, los hinchas podrán usar otras opciones de estacionamiento en La Cartuja o en el aparcamiento de Torre Sevilla, este último con tarifas promocionales gracias a un acuerdo con el club y bien comunicado mediante transporte público.

El Ayuntamiento activa un dispositivo especial por el Betis–Real Sociedad en La Cartuja

El Ayuntamiento de Sevilla ha organizado un dispositivo especial de movilidad y limpieza con motivo del partido entre el Real Betis y la Real Sociedad, que se celebrará el viernes 19 de septiembre a las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja. La empresa municipal de transporte, TUSSAM, reforzará sus servicios en la zona del estadio y sus alrededores, poniendo en marcha tres lanzaderas gratuitas que conectarán el recinto deportivo con puntos estratégicos de la ciudad: la estación de metro Blas Infante (aparcamiento P1), Sevilla Este y la Barqueta. Además, se incrementará el número de autobuses en las líneas 2, C1 y C2, añadiendo 12 vehículos adicionales desde dos horas antes del inicio del partido.

Lo más importante del plan especial es que Tussam dedicará 42 autobuses en exclusiva repartidos entre las líneas 2, C1 y C2 y en tres nuevas lanzaderas. A la finalización del partido para agilizar la salida, los servicios especiales serán gratuitos y un total de 21 operarios y 9 vehículos de Lipasam trabajarán las horas previas y posteriores al encuentro futbolístico para mantener limpio el entorno.

Estas rutas circulares permiten el acceso desde barrios como Nervión, Triana, Macarena, Heliópolis o Santa Justa. Una vez finalizado el encuentro, se habilitarán 26 autobuses repartidos en tres paradas cercanas al estadio para facilitar la salida de los aficionados, también de manera gratuita.

Junto a este refuerzo de transporte, el Ayuntamiento activará un dispositivo de seguridad y orden público liderado por la Policía Local, que comenzará a las 15:00 horas. Este operativo incluirá controles de estacionamiento en las zonas próximas al estadio, cortes de tráfico en calles como Vial Torre Sur, calle Ciencias y avenida del Ocio, además del control y regulación de la venta ambulante autorizada y la vigilancia contra el comercio ilegal. Las lanzaderas a Blas Infante operarán desde dos horas y media antes del partido, con paradas en Camino de los Descubrimientos y Torre Sevilla, siendo el viaje de regreso gratuito. Por otro lado, las lanzaderas hacia Sevilla Este y Barqueta funcionarán solo al finalizar el encuentro, y también serán gratuitas. Con estas medidas, el Ayuntamiento busca garantizar una movilidad fluida, segura y eficiente para los miles de aficionados que se desplazarán hasta La Cartuja.