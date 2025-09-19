La Cartuja, lista para recibir un Betis con Antony y Lo Celso que dé el esperado paso al frente

El reciente empate contra el Levante Unión Deportiva en el Ciutat de València evidenció la imperiosa necesidad que tiene cada equipo de saltar a un terreno de juego 100% concentrado y con intensidad, sobre todo para no empezar un partido tan cuesta arriba como le ocurrió al Real Betis Balompié en Orriols, que cuando se quiso dar cuenta el electrónico reflejaba un contundente 2-0 que a la postre sólo pudo ser igualado a pesar de contar con ocasiones claras para que hubiera terminado de forma diferente el encuentro.

Sea como fuere, el fútbol dicta que los pupilos de Manuel Pellegrini acumulan seis de quince puntos posibles en el casillero y que frente a la Real Sociedad esta noche en La Cartuja deben conseguir la victoria para que no aparezcan más obstáculos en la pelea por los puestos europeos, e incluso por ese abierto quinto lugar entre las diferentes ligas que puede finalizar dando el pase a la Champions League. A eso sí tiene que aspirar el Betis, y para ello no llama a la revolución 'El Ingeniero' con su once, que sabe que el verdadero desgaste en Europa ocurre de jueves a domingo y sobre todo cuando se juega como visitante.

No es el caso y podrá este viernes alinear a sus once hombres más preparados para verse las caras con los donostiarras, descansar el sábado y recuperar el domingo y comenzar con la preparación del Nottingham Forest y que ésta tampoco condicione en demasía los planes de cara a enfrentarse a Club Atlético Osasuna a final de la próxima semana. Tres duelos en nueve días y todos ellos en La Cartuja, con la vuelta a Europa el miércoles y con el objetivo de sumar seis puntos en Liga y 3 en Europa League.

Valles o Pau y el regreso de Llorente o Bartra

Una de las dudas del once del técnico santiaguino están en la portería. Álvaro Valles ha jugado los dos últimos partidos al lesionarse Pau López, pero el meta de Gerona ya está de vuelta, pudiendo reemplazarlo o aguardar su turno al choque del viejo continente y a partir de entonces hacerse con la portería. Sería algo similar a lo que ya ocurriera años atrás con Bravo y Rui Silva, jugando los encuentros de enjundia el chileno principalmente.

Manuel Pellegrini ve bien a Diego Llorente, aunque ha vuelto a reconocer que es algo que tendrá que dialogar con el cuerpo médico y con el jugador, pero está listo, parece, para ser la pareja de Natan en el eje de la zaga. También ha regresado Marc Bartra tras su lumbalgia del pasado miércoles. El madrileño, eso sí, volverá de forma gradual.

Nada se descarta en la defensa, siendo Junior fijo en izquierda y con la alternativa de Ángel Ortiz a Héctor Bellerín en la derecha. El canterano tendrá seguro minutos en esta sucesión de duelos que se avecinan, siendo difícil pronosticar cómo repartirá las cargas el entrenador verdiblanco en dicha demarcación.

Alineación probable del Real Betis Balompié contra la Real Sociedad Real Betis Balompié: Valles, Ángel, Llorente, Natan, Junior; Amrabat, Fornals; Antony, Lo Celso, Abde; y Cucho.

Álex Mérida

Amrabat se apunta a La Cartuja

Quiere conocer de primera mano qué es debutar con el Real Betis Balompié y parece que Manuel Pellegrini va a optar esa noche por el estreno en el once de Sofyan Amrabat, que ya tuvo unos minutos en Valencia para demostrar el orden y la jerarquía que puede aportarle al conjunto heliopolitano. El marroquí puede ser el encargado de hacer la raya al lado de Sergi Altimira o Pablo Fornals, que han jugado prácticamente todo desde el comienzo liguero. El castellonense viene de marcar y de ir poco a poco elevando el nivel, pudiendo ser el de Cardedeu quien le dé un respiro a este inicio cargado de minutos.

En la banda derecha hay poca o ninguna duda con Antony Matheus dos Santos como titular hasta los días en los que no haya partido. Cuando mire a su izquierda tendrá a Giovani Lo Celso, al que le vino bien el descanso ante el Levante y entró enchufado en el segundo acto. El rosarino volverá a ser titular y debe ser el líder del Betis junto al de Osasco.

Roro Riquelme, Abde, desplazar a Fornals y jugar Amrabat con Altimira en la medular, son las opciones que tiene Manuel Pellegrini para el flanco izquierdo del ataque. El canterano convocado al Mundial Sub-20 ya demostró que tampoco lo hace nada mal ahí, por lo que otra posibilidad es ver a Pablo García en el once antes de marcharse a la cita mundialista con el combinado nacional.

En punta, Cucho Hernández, que anotó un golazo contra los granotas y que ha disipado cualquier mínima duda que podría haber sobre su olfato de cara a puerta. En el banco esperará Cédric Bakambu, y desde la banda dirigirá 'El Ingeniero'. La plantilla que tiene a su disposición goza de muchas variantes y debe ser suficiente para dar un paso al frente y meterse ya en la lucha por Europa. El Betis no tiene tiempo que perder.