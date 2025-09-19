Declarado de alto riesgo el partido entre el Real Betis y el Nottingham Forest
El partido tendrá lugar el próximo miércoles 24 de septiembre a las 21.00 horas en el Estadio La Cartuja de Sevilla
La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar partido de alto riesgo el siguiente encuentro correspondiente a la Jornada 1 de UEFA Europa League ente el Real Betis y el Nottingham Forest.
Según ha informado el ministerio del Interior en una nota de prensa, el partido tendrá lugar el próximo miércoles 24 de septiembre a las 21,00 horas en el Estadio La Cartuja de Sevilla.
En este sentido, será el primer partido de la Europa League para ambos equipos, donde se disputarán los primeros puntos del torneo. El Betis llega así al encuentro tras tres empates, una victoria y una derrota mientras que el equipo inglés acumula en sus últimos encuentros tres derrotas, una victoria y un empate, tal y como ha afirmado la UEFA en su página web.
