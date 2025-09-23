Alineación probable del Betis ante el Nottingham Forest: un once con Altimira y rotaciones en la zaga

El Real Betis Balompié se medirá este miércoles al Nottingham Forest en La Cartuja en su primer partido en la vuelta a una renovada UEFA Europa League que te empareja con ocho rivales diferentes en una extensa liguilla de 36 equipos en la que, los ocho primeros clasifican a octavos, y del 9 al 24 juegan una eliminatoria extra a ida y vuelta.

Para Manuel Pellegrini, el objetivo ya lo dejó claro al comienzo de la temporada y es el de clasificar: "Si podemos quedar entre los ocho primeros, fenomenal, y si tenemos que jugar otro partido lo haremos para no descuidar LaLiga. Tenemos un plantel muy parejo en rendimiento y trato de separar la diferencia entre Liga y Europa, que en Liga los puntos no se recuperan y en Europa se puede clasificar".

Con esa premisa encaró la campaña pasada la Conference League el cuadro verdiblanco y aunque pasó apuros en la fase inicial acabó siendo finalista. Este año persigue el mismo sueño, respetando a todos los rivales y debutando ante un Nottingham que no ha comenzado bien pero al que ha de tomarse muy en serio.

Seis ausencias que marcan la convocatoria y el once

"Bartra y Llorente tienen lesiones musculares y no van a llegar para estos partidos, hasta el parón no esperamos recuperarlos. También hay que ver con Deossa, con un problema en el tobillo. Héctor tiene un problema puntual por fiebre y estará en el siguiente", comunicaba Pellegrini, por lo que no sólo en la portería puede haber novedades, ya que la línea de cuatro de la defensa presentará al menos dos cambios con las entradas de Ángel Ortiz y Valentín Gómez por los ausentes Bellerín y Llorente.

Natan debería ser fijo al igual que Junior. Ricardo Rodríguez regresa a la citación, pero con la idea de ir cogiendo minutos y quizás ser titular ante Osasuna. Bajo palos, la duda está en si 'El Ingeniero' le dará una competición a cada portero o los irá alternando por tramos como hizo en el pasado con Rui Silva y Claudio Bravo.

Por delante de la zaga la vuelta de Sergi Altimira se antoja segura, pudiendo acompañarle Sofyan Amrabat o Pablo Fornals. El internacional con Marruecos tuvo minutos en Levante y jugó los 90' contra la Real Sociedad, por lo que puede que empiece en el banquillo y entre el castellonense con el de Cardedeu, que sí que descansó algo en el choque más reciente en el que cerró el 3-1 con un tanto de bella factura.

Adrián San Miguel durante el entrenamiento previo al partido de la primera jornada de Europa League contra el Nottingham Forest. / José Manuel Vidal / EFE

Alineación probable del Real Betis Balompié ante el Nottingham Forest Real Betis Balompié: Pau López; Ángel Ortiz, Natan, Valentín Junior; Altimira, Fornals; Antony, Lo Celso, Riquelme; y Cucho. El alemán Sascha Stegemann será el árbtiro encargado de dirigir el Real Betis Balompié - Nottingham Forest con Sören Storks y Benjamin Brand en la sala VAR y asistido en el césped de La Cartuja por Christof Günsch y Marco Achmüller. Martin Petersen será el cuarto árbitro.

Antony, Lo Celso, Riquelme y Cucho o Bakambu

Por delante de Altimira y Fornals o Amrabat el que estará es Giovani Lo Celso, que hoy ha atendido a los medios de comunicación junto a Manuel Pellegrini, algo que se puede traducir por su titularidad. El rosarino sueña con levantar el trofeo, pero llama a la calma y a tomarse en serio la liguilla para no pasar el mal trago del año pasado: "Lo dije desde el primer día cuando volví, es el objetivo número uno. Conseguir un título con este club sería lo máximo y para ello hay que hacerlo muy bien durante todo el año. No es fácil, nos toca este año en Europa League, una competición linda y complicada a la vez, y queremos empezar con el pie derecho ganando en Europa ante nuestra gente para llegar ojalá a lo más lejos posible. La ilusión siempre está, es muy prematuro hablar de lo que va a suceder, recién comienza la competición. El año pasado nos costó la liguilla, si bien clasificamos y los sacamos adelante. Ya se vio que no hay partido fácil, no se gana con la camiseta y nos sirvió de experiencia para dar el cien por cien y sacar los partidos adelante. Obvio que sí, muy ilusionados con esta competición pero hay que ir paso a paso".

A los lados del argentino estarán Antony y Rodrigo Riquelme, que relevará a Ez Abde y le dará descanso tras completar el duelo contra la Real Sociedad. Entre Cucho y Cédric Bakambu puede haber una ligera duda en punta, sobre todo por darle espacio al congoleño y hacerlo sentir importante, pero el cafetero llega en un gran estado de forma con dos goles en los dos últimos encuentros del Real Betis Balompié.