Lo Celso y el aprendizaje de la Conference para la Europa League: "Nos costó la liguilla, no se gana con la camiseta"

Junto a Manuel Pellegrini compareció Giovani Lo Celso en la Ciudad Deportiva Luis del Sol para valorar las claves del encuentro del Real Betis Balompié contra el Nottingham Forest en Europa League y para contar también cómo se siente él en el conjunto verdiblanco, destacando que prioriza al colectivo por encima de él y que no tiene ningún problema por jugar en otra posición si está Isco o cualquier otro compañero: "Ya me tocó jugar en varias posiciones y donde me toque jugar trataré de dar el cien por cien. Ya eso después es cosa del míster, pero soy feliz a dentro de la cancha y donde me toqué jugar. No tengo posición preferida, ahora me toca hacerlo en esa zona pero me siento cómodo en cualquier lugar", apostillando 'El Ingeniero' que "Gio e Isco pueden jugar siempre juntos".

Al margen del rol sobre el verde del rosarino, pieza clave de este Betis y titular mañana ante los ingleses, el mediapunta habló de los encuentros anteriores: "Veníamos de unos partidos que no estábamos consiguiendo resultados, fue un partido bisagra contra la Real Sociedad, siempre hablo de lo grupal, soy feliz si el equipo gana y agradecido a la gente y debo todo al escudo del Betis, hay veces que lo hago mejor y otras no tanto, pero trato de dar lo mejor cada día y estoy feliz con la gente y quiero devolver el cariño que me regala la gente día a día".

Sobre los pasados pitos que escuchó ante el Athletic, dijo Lo Celso que "no le presté atención". "Obviamente estaba frustrado tras el partido por el resultado porque se nos escapó un partido que no creo que merecimos perder. No le di demasiada importancia. Siempre me quedo con lo positivo, hay que insistir y trabajar para ser cada día mejor. No me fijo tanto en lo individual, me encanta aportar al equipo, da igual en el lado que sea. Se vienen haciendo años muy buenos y tenemos que ir superándonos año tras año. Este año es pronto para decir para qué estamos, pero los objetivos en un club como este, que avanza a pasos agigantados, es ir superándose día a día".

Antony

Es muy importante para el club y para nosotros. No ha sido un verano fácil para él, sabemos cómo son los ingleses con esas situaciones. Como decía el míster su último partido fue en mayo, lo vi muy bien en los dos partidos. Estuvo bien ante Levante y Real y cada vez que toca la pelota hay sensación de peligro, es un jugador vertical y que contagia. Estamos todos muy felices y le va a dar mucho al equipo.

"Antony es un jugador que aporta mucho. No sólo él, vinieron grandes jugadores a sumar al equipo y la plantilla va subiendo el nivel y hay una competencia interna linda y sana. Es una plantilla de grandes jugadores y es lo que nos hace crecer individualmente. Me molestó el otro día, podíamos llevar más puntos en Liga, nos dejamos alguno en el camino y ya ante la Real se vio al equipo que queremos ser con una muy buena faceta de juego durante el partido. El gol en contra es desafortunado y esta línea y camino es el que se debe marcar el equipo".

La Cartuja: "Un estadio de primer nivel"

"La Cartuja es un estadio de primer nivel y nos sentimos muy cómodos con la gente, que nos acompaña y se siente mucho. El bético nunca te defrauda ya sea en el Benito o en La Cartuja. Mañana es una noche especial, el comienzo de una nueva aventura en Europa y tenemos que enchufarlos a ello desde el minuto unos para que nos den ese impulso y motivación extra como con la Real Sociedad para matar el partido en la segunda mitad".

Lo Celso sueña con la Europa League

"Sí, lo dije desde el primer día cuando volví, es el objetivo número uno. Conseguir un título con este club sería lo máximo y para ello hay que hacerlo muy bien durante todo el año. No es fácil, nos toca este año en Europa League, una competición linda y complicada a la vez, y queremos empezar con el pie derecho ganando en Europa ante nuestra gente para llegar ojalá a lo más lejos posible. La ilusión siempre está, es muy prematuro hablar de lo que va a suceder, recién comienza la competición. El año pasado nos costó la liguilla, si bien clasificamos y los sacamos adelante. Ya se vio que no hay partido fácil, no se gana con la camiseta y nos sirvió de experiencia para dar el cien por cien y sacar los partidos adelante. Obvio que sí, muy ilusionados con esta competición pero hay que ir paso a paso".

Objetivo Champions

"Respecto a la Liga se ve que cada vez está más pareja, equipos con mucho nivel, nos gustaría pelear por entrar a Champions y luego tenemos Europa entre semana pero para ello se hizo muy buena plantilla, un trabajo muy bueno para competir en Europa y Liga y nos encantaría eso. La ambición y exigencia cada vez más alta dentro y fuera, tenemos equipo para ello y es un camino muy largo".

Contentos con Pellegrini en un Betis en crecimiento

"Nosotros como grupo estamos muy felices, personalmente es mi segundo año con el míster y muy bien y el camino que está marcando Manuel en el club es único, no sólo el camino en Liga, en Europa con mayor exigencia y ambición y a nosotros nos encantaría seguir con el míster. Después son cosas de tiempo, la verdad es que estamos muy bien trabajando para conseguir los objetivos que nos propusimos. Ahora se cumplen 10 años de esta comisión y se ve el reflejo del Betis en los últimos años, estuve hace 6-7 años y cada día me sorprende más el crecimiento del club, el trabajo de todos desde la directiva al staff y plantilla. Este es el Betis que queremos ver todos y que cada día es más grande y se nota que la exigencia cada vez es más alta".