Pellegrini advierte con Llorente y Bartra hasta el parón: "Tienen lesiones musculares"

El Real Betis Balompié se ejercitó por última vez este martes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con seis ausencias que condicionarán el once de Manuel Pellegrini en el primer partido de Europa League ante el Nottingham Forest.

Héctor Bellerín, Marc Bartra, Diego Llorente, Nelson Deossa, Isco Alarcón y Pablo García, las bajas que tendrá 'El Ingeniero' frente a los de Ange Postecoglou en La Cartuja: "En cuanto a Bartra y Llorente son lesiones musculares y no van a llegar para estos partidos, hasta el parón no esperamos recuperarlos. También hay que ver con Deossa, con un problema en el tobillo. Héctor tiene un problema puntual por fiebre y estará el siguiente".

Fue el técnico verdiblanco quien repasó en la sala de prensa las claves del encuentro europeo junto a Giovani Lo Celso: "Muy ilusionado de estar en Europa League, la pasada en Conference fue muy buena hasta final, en las anteriores nos fuimos ante Eintracht y Manchester". Antes de repasarlo nuevamente, dijo Pellegrini que "tenemos ganas de dar el paso, si podemos quedar entre los ocho primeros, fenomenal, y si tenemos que jugar otro sin descuidar liga".

Nottingham Forest

"Fuera de su historia, que tienen, llevan años atrás trabajando y el peligroso Nottingham es el actual. Pelear por la Champions hasta el final, quedó por razones legales en Europa League y ahora es un equipo que se ha reforzado muy bien. Tuvo un cambio técnico y Ange tiene mucha experiencia".

Valoración Europa League

"Creo que sería el peor error que cometer, tenemos que rendir al 100% y el fútbol está lleno de sorpresas y contra cada equipo que nos toque jugar dar el mejor funcionamiento individual y colectivo para pasar a dieciseisavos u octavos y luego avanzar. En teoría debe haber equipos más complicados".

Pellegrini, tranquilo con la cantidad de partidos

"No me complica que haya tantos partidos y ya lo hicimos en las cuatro anteriores y seguiremos igual. Tenemos un plantel muy parejo en rendimiento y trato de separar la diferencia entre Liga y Europa, que en Liga no se recuperan y en Europa se puede clasificar y para la etapa final tenemos que llegar bien en Liga".

Antony

"En cuanto a Antony desde el punto de vista personal no tengo ninguna preocupación, jugó el último oficial en mayo y es normal que su rendimiento mejore con cada partido, cuando le llega el balón pasan cosas distintas y contento con él en todos los sentidos".

"Creo que tanto con Antony como con otros los jugadores hay que sacarle las mejores características. Los creativos como Antony y sentirse un poco importante hace mucho cambiar el rendimiento a los jugadores. Son factores que el técnico tiene que tratar para potenciar al grupo y buscar los rendimientos colectivos con esas personalidades, buscando la manera de que rindan más. Venía de dos años complicados y me alegro mucho por él, está rindiendo a la expectativa que todos esperan de él y es bueno para él y mejor para el Betis".

Contento con el nuevo formato europeo

"Los formatos siempre son positivos, han mejorado Champions y Europa League al no haber ida y vuelta, rivales distintos y más atractivo. Con el sistema de clasificación anterior si los dos últimos partidos no tenías opciones los tirabas e ibas a la competencia de segundo nivel".

Análisis del Nottingham tras la llegada de Ange Postecoglou

"El cambio de entrenador siempre es negativo para los equipos, mucho más para inculcar una idea futbolística y es complicado para jugadores y técnico, pero por ello no podemos bajar la intensidad. Es independiente a lo que tenemos que hacer, que es jugar bien, concentrado y demostrarlo con una plantilla equilibrada".

Pablo García y su convocatoria con la sub-20

"Creo que Pablo demuestra partido tras partido lo importante que es para el plantel. Le faltan muchas cosas pero puede marcar diferencias, las oportunidades las tiene con rendimiento, le toca ir con España, más que una conversación él quería estar viendo qué le convenía más, pero tiene que ir con la selección siempre aunque afecte al club, perderse tres o cuatro acá iba a jugar unos cuantos minutos o alguno entero y esto le sirve para progresar en su carrera".