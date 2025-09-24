Europa League
Todo listo en La Cartuja para recibir el primer enfrentamiento europeo del Betis
Antes del partido se han registrado retenciones para acceder a la Isla de la Cartuja
Además de todos los encuentros ligueros en casa, el estadio de La Cartuja también será la sede del Real Betis para sus enfrentamientos europeos. Este miércoles se estrena como local en la Europa League ante el Nottingham Forest inglés, con el que se juega seguir avanzando en el reto de alcanzar su primer título europeo.
Una noche más, los alrededores del estadio albergan la llegada de los aficionados, en un encuentro que se ha declarado de alto riego por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte.
Con tanta expectación, era de esperar que los accesos al estadio se colapsaran antes del partido. Según el mapa de estado del tráfico de la DGT, se han registrado retenciones en el acceso a la Isla de la Cartuja desde Camas y también por el Puente del Alamillo.
