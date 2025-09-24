Las notas de los jugadores del Betis ante el Nottingham Forest

El Real Betis Balompié no pudo pasar del empate en su estreno en la liguilla de Europa League ante el Nottingham Forest.

Fueron los de Manuel Pellegrini los primeros en adelantarse gracias a un buen gol de Cédric Bakambu tras una dejada de calidad de Antony en el área. Le dieron la vuelta al resultado los de Postecoglou con dos fallos defensivos de Junior y Natan por medio de Igor Jesus y en el tramo final Antony cerró el marcador para rescatar un punto importante en el primer encuentro en esta temporada por el viejo continente.

Las notas de los jugadores del Real Betis Balompié

(5) Manuel Pellegrini: cuando hay un problema tan visible en el campo hay que solucionarlo. Le puso parches pero no lo atajó de raíz y acabó Natan el encuentro. Habrá que ver si Amrabat puede jugar de central de forma temporal. Los cambios en la segunda mitad acercaron al Betis al empate y lo logró.

Titulares

(4) Pau López: no estuvo fino en las salidas en los balones aéreos y no transmitió seguridad. Hizo alguna parada importante.

(6) Ángel Ortiz: muy buen partido del canterano bético en ataque ayudando en todo momento a Antony y sin parar de trabajar en defensa. Así es como se ponen las cosas difíciles al entrenador.

(1) Natan de Souza: lento en el 1-1 y perdiendo la marca en el 1-2. Se marchó amonestado al descanso. De central diestro siendo zurdo y sin un compañero de jerarquía a su lado se pierde por completo. Se vio en el amistoso en Málaga y ante el Levante. En la segunda parte tampoco mejoró. Desplazamientos en largo con excesiva fuerza, resbalones… No tuvo el día y Pellegrini no atajó a tiempo el problema. Gafado, tuvo el 2-2 en sus botas.

(6) Valentín Gómez: empezó el encuentro con un muy buen desplazamiento en largo para Bakambu que terminó en el 1-0 del congoleño y cuajó una buena segunda mitad, serio, decidiendo hacia dónde debía ir el balón y organizando desde atrás. Aprovecha bien los minutos y se le vienen ahora varios partidos para ir adaptándose al fútbol europeo.

(2) Junior Firpo: concedió mucho espacio a Gibbs-White en el 1-1 y mostró muchísima inseguridad en cada acción defensiva. Muy poco en ataque. Sustituido al descanso.

(7) Sofyan Amrabat: en este Betis que va y viene y que pierde el orden a menudo, el internacional marroquí es más que necesario. Ordena, lidera y corta balones. Gran pareja puede con Pablo Fornals. Cansa verlo en directo de lo intenso que es. Jugadorazo.

(4) Sergi Altimira: el ritmo del Nottingham estuvo por encima de él y se marchó sustituido al descanso por Marc Roca. No tuvo su noche. Le costó mucho sujetar a Anderson.

(7) Antony Santos: sin estar aún a su nivel, al que demostró la campaña pasada en el Betis, fabricó la jugada del 1-0 partiendo desde la cal y asistiendo a Bakambu en una diagonal, y apareció en el segundo palo en el 85 para hacer el 2-2. Está en los goles y tiene una calidad increíble.

(5) Giovani Lo Celso: errático en parte pero luchador. Se cansó de intentarlo pero no es lo mismo jugar con Bakambu que con Cucho.

(5) Abde Ezzalzouli: en el calentamiento se echó mano al tobillo, aguantó la primera mitad pero el marroquí no fue incisivo en su carril en una primera parte con muy poco del Betis en ataque. Neco Williams le impidió progresar.

(5) Cédric Bakambu: en la única que tuvo de cara a puerta la enchufó y adelantó al Betis, pero a la hora de combinar con sus compañeros no aporta lo mismo que Cucho. Máximo goleador histórico en el Betis en competiciones europeas con 9 goles.

Suplentes

(4) Ricardo Rodríguez: mejoró a Junior y cortó en cierta parte la sangría en el carril, pero más por el contexto del partido que por su desempeño personal. Luces y sombras con el balón en los pies.

Marc Roca celebra el segundo gol del equipo bético durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga Europa que disputan hoy miércoles Betis y Nottingham Forest en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. / Julio Muñoz / EFE

(7) Marc Roca: aseado en el tramo final ante la Real Sociedad, salió y demostró aún un nivel más superior para ayudar al Betis a dar un paso al frente y acercarse a los dominios de Sels. Acción de gran calidad para servir el 2-2 a Antony.

(6) Rodrigo Riquelme: entró con mucho brío, con ganas de ponérselo difícil a Pellegrini en la elección con Abde que parece haberle ganado por el momento. Se asoció bien por dentro, metió balones de peligro a la frontal y siempre le queda ser algo más atrevido y mirar a portería.

(5) Cucho Hernández: hace falta un control suyo para saber que el Betis tiene arriba un delantero con el que jugar y combinar. No hay que decir nada más, siempre titular. Muy buen balón a Marc Roca en el 2-2 de Antony.

(7) Pablo Fornals: en quince minutos le dio tiempo a demostrar que es imprescindible en este Betis y que siempre debe ser titular. En cuanto ingresó al campo probó fortuna desde lejos, empezó a engranar el tercio ofensivo y a entenderse con Antony y darle dinamismo al ataque. En la base, de 10, acostado en una banda o donde sea, pero en el once siempre que tenga gasolina para una carrera más.