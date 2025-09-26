Alineación probable del Betis ante Osasuna: Fornals, indispensable en un once con Antony y Lo Celso

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini comienza a encadenar resultados positivos aunque todavía sigue con dudas en defensa y este domingo tendrá otra oportunidad de hacer de La Cartuja un fortín donde se queden los puntos esta temporada. Recibe a Club Atlético Osasuna, a quien el Elche le empató en el último minuto en la jornada intersemanal.

Los de Alessio Lisci llegan con los siete puntos en el marcador que han conseguido en El Sadar y con el objetivo de empezar a sumar fuera de Pamplona, donde han perdido los tres partidos en el Bernabéu, Cornellà y La Cerámica.

El Betis recibe a los rojillos con dos bajas muy sensibles en defensa como Diego Llorente y Marc Bartra que han condicionado el último once en Europa League ante el Nottingham Forest y han demostrado que la línea defensiva con Natan y Valentín Gómez deja puertas abiertas a nuevos cambios. La portería también está abierta entre Pau y Valles y en el doble pivote pueden aparecer novedades. Isco y Deossa, también están de baja.

¿Amrabat de central?

Tras volver Pau López bajo los palos ante la Real Sociedad, el meta gerundense repitió titularidad en el estreno en el viejo continente y ahora es cuando surge la duda de si Manuel Pellegrini apostará nuevamente por él u optará por darle espacio a Álvaro Valles. Decisión en las manos del entrenador, que en el pasado ya alternó entre Rui Silva y Claudio Bravo por tramos más cortos o largos y viendo que se avecina un parón puede que aguante a Pau hasta entonces hasta que establezca roles definidos para cada portero.

Por delante de Pau o Valles estará Héctor Bellerín en la derecha tras superar su proceso febril. El eje de zaga tiene a las dos posiciones más difíciles de pronosticar. Valentín Gómez ha dejado buenas sensaciones a nivel individual, no así Natan cuando ha jugado a su lado, que ha notado la falta de Diego Llorente y Marc Bartra, de un perfil más experimentado que lleve la voz cantante en la defensa.

Ante el Nottingham no estuvo nada certero el brasileño y ya acumula muchos minutos, siendo quizás momento para que descanse. Por él puede entrar Félix Garreta del filial, zurdo, Marc Roca que ya ha jugado ahí, zurdo, o probar a Sofyan Amrabat, que no desconoce la posición, es diestro y tiene la jerarquía necesaria para acompañar al argentino o al de Itapecerica da Serra.

También habrá novedad en la izquierda con Ricardo Rodríguez reemplazando a Junior Firpo.

Marc Roca, del Real Betis, celebra el gol de Antony Dos Santos, del Real Betis, durante el partido de fútbol de la UEFA Europa League disputado entre el Real Betis y el Nottingham Forest en el estadio de La Cartuja. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Marc Roca con Fornals

En la medular también puede haber una cara nueva con la inclusión de Marc Roca en el once inicial junto a Pablo Fornals. El castellonense es fijo para 'El Ingeniero' y el de Vilafranca del Penedès ha estado a buen nivel en sus dos apariciones esta temporada ante Real Sociedad y Nottingham Forest, llamando a la puerta de la titularidad. Descansaría Sergi Altimira, que no tuvo su mejor noche ante los de Ange Postecoglou. Todo ello entendiendo que Sofyan Amrabat, fijo, actúe de central. En caso contrario, el marroquí junto a Fornals.

En la línea de tres del 4-2-3-1 de Manuel Pellegrini son fijos Antony Matheus dos Santos y Giovani Lo Celso, quedando el puesto de la izquierda a resolver entre Ez Abde y Rodrigo Riquelme. El marroquí tuvo algunas molestias en el calentamiento frente a los ingleses y el papel del madrileño en la segunda mitad fue positivo.

Cédric Bakambu anotó en su primera titularidad con un golazo al revolverse en el área tras recibir de Antony contra el Nottingham, reclamando minutos a Pellegrini, que en principio opta por Cucho Hernández como el destacado en la delantera. El domingo a las 21:00 horas, Real Betis Balompié - CA Osasuna.