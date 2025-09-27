Pellegrini se rinde a Fornals: "Los buenos que lo dan todo pueden jugar en diferentes posiciones, lo demuestra en el Betis"

El Real Betis Balompié entrenó este sábado por última vez en la Ciudad Deportiva Luis del Sol antes de comparecer Manuel Pellegrini ante los medios de comunicación para repasar las claves del encuentro de este domingo en La Cartuja.

Analizando al equipo de Alessio Lisci, que no ha sumado fuera de El Sadar, dijo 'El Ingeniero' que "es un rival muy duro como todos, es un equipo que viene con técnico nuevo, ganando y perdiendo algo irregular, empató en el último al final cuando lo tenía ganado y tiene buenos jugadores y gusta de juego directo y vertical".

263 partidos y superar a Serra Ferrer

Acumula 263 partidos Manuel Pellegrini al frente del Real Betis Balompié, igualando a Lorenzo Serra Ferrer. Este domingo superará al de Sa Pobla: "Bueno, el dato me produce mucho orgullo para superar a una leyenda del club como Serra Ferrer refleja el trabajo que uno ha logrado hacer. Me alegro por la gente del Betis y su tremenda hinchada que me ha apoyado de forma permanente. Mi compromiso con el Betis no tendrá ninguna alteración en si no puedo seguir y respecto a la cantidad de partidos que hemos logrado me produce orgullo".

Amrabat, bien en su sitio

Tiene el Betis a los dos centrales diestros lesionados y a los dos zurdos disponibles, pudiendo Roca y Ricardo también jugar en dicha posición. De momento, Pellegrini elige a Amrabat como centrocampista: "Amrabat está rindiendo muy bien en su posición. No sólo la culpa de los goles es de los centrales porque son zurdos, vamos a ir mejorando y ojalá sea lo más rápidamente posible. El rendimiento de Valentín como del mismo Natan a medida que van jugando juntos".

Natan, cuatro amarillas en siete partidos

"Siempre las amarillas son un motivo de preocupación y más tres en seis partidos de Liga. Tenemos dos centrales y esperemos que Natan trate de recibir menos".

Llorente, Bartra o Deossa, bajas hasta el parón

"Creo que los tres lesionados, Isco incluido que es más largo, no van a llegar antes de que se suspenda el calendario por fecha FIFA y a la vuelta espero que estén los tres. Hemos recuperado a Bellerín que se incorpora a la lista de citados".

Pablo Fornals, nominado a MVP de septiembre

Uno de los cinco nominados por LaLiga a mejor jugador del mes de septiembre es Pablo Fornals: "Me alegro mucho por Pablo, es un jugador que trabaja muchísimo, es un jugador de una capacidad física y técnica importante. Juegue por banda derecha, izquierda o tras el punta, los buenos que lo dan todo pueden jugar en diferentes posiciones y lo demuestra en el club. Todo lo que sea recibir premios se lo merece y es bueno para el club".

Preguntado Pellegrini sobre si Fornals merece ir convocado a la selección, manifestó el chileno que "creo que hay un seleccionador nacional que tiene que ver a muchísimos jugadores y la evaluación de Fornals la hacéis más a diario los periodistas y es más que buena, sobresaliente. Pablo es importante para el Betis y tiene un rendimiento individual alto. Siempre hablo de que el rendimiento colectivo es fundamental pero los individuales son lo que lo marcan".

Marc Roca, dosificado poco a poco

"A Marc Roca lo hemos ido tratando con criterio, se llevó mucho tiempo lesionado y entró algunos minutos (Real Sociedad) y el miércoles (Nottingham Forest) ya hizo 45 minutos y ya se siente bien y viene entrenando bien. No sé si para 90 minutos pero sí para darle más minutos y veremos cómo lo incorporamos al equipo", finalizó Manuel Pellegrini.