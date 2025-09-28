Las notas de los jugadores del Betis ante Osasuna

El Real Betis Balompié venció de forma contundente y sólida a Club Atlético Osasuna en una noche especial para Manuel Pellegrini en la que sus pupilos gustaron de buen fútbol comandados por Pablo Fornals y con los goles de Ez Abde y Cucho Hernández. El delantero cafetero anota por tercera jornada consecutiva en Liga.

Las notas de los jugadores del Real Betis Balompié

(10) Manuel Pellegrini: aclamado por los béticos en La Cartuja el día que cumplió 264 partidos como técnico verdiblanco superando a Serra Ferrer. Hizo cambios dejando a Lo Celso en el banquillo y le dio el sitio a Pablo Fornals, que firmó una actuación estelar. Un gran nivel colectivo y varias actuaciones individuales de mérito para situarse sexto en la tabla.

Titulares

(5) Pau López: inseguro en algunos balones aéreos, sí que desbarató el peligro que le llegó en disparos. Con los pies algo dubitativo. No termina de entenderse en una defensa con tantos zurdos.

(7) Héctor Bellerín: otra buena noche del lateral verdiblanco, aplicado en defensa y entonado en las subidas entendiéndose bien con Antony. Gran nivel personal después de un verano de mucho trabajo para alcanzar el presente.

(5) Natan de Souza: la seguridad y tranquilidad que da cuando juega al lado de Llorente o Bartra no la experimenta cuando tiene que ser quien lleve el liderazgo en la defensa. Salió de zona en alguna ocasión y ello causó peligro en contra del Betis y tuvo que arreglar algún fallo individual suyo con balón.

(7) Valentín Gómez: poco a poco va subiendo su nivel y esta noche dejó una actuación muy sobria y segura tanto por arriba como en lances terrestres. Con el balón en los pies sabe decidir.

(7) Ricardo Rodríguez: su mejor partido desde que llegó al Betis. Rápido en la anticipación, sin regalar ningún balón al rival y sabiendo siempre decidir. Cada vez le va ganando más el sitio a Junior. Su mejoría, muy importante para el conjunto verdiblanco. Cero complicaciones.

(8) Sofyan Amrabat: otra notable actuación del pivote de Huizen, que equilibra al Betis casi él sólo y que siempre está atento para recoger cualquier balón suelto en sus dominios y aportarle criterio a la acción. Refuerzo de nivel para Pellegrini. Tiene un físico imponente y sabe usarlo a su favor, que es lo más determinante. Tiene la virtud de hacer simple el fútbol, tan sencillo como hacerse con el control del esférico y decidir con claridad adónde tiene que ir la jugada.

(5) Marc Roca: primera titularidad tras su lesión después de los buenos minutos que ofreció ante Real Sociedad y Nottingham Forest. Se compenetró perfectamente con Amrabat y estuvo atento en la resta y en la elaboración.

(5) Antony Santos: le falta para llegar a su nivel y no estuvo certero con el balón. Intenta muchas acciones que puede hacerlas más fáciles, pero siempre es una solución para salir al espacio y se entiende con Bellerín y con Ángel Ortiz.

(10) Pablo Fornals: si no le dan el MVP de septiembre de LaLiga habrá que preguntarse quién es el que otorga dicho reconocimiento. Actuación sublime. El trabajo que hizo en el 1-0 yendo con decisión a robarle el balón a Catena que después sirvió a Abde refleja su partido. Luego le dio otra a Cucho, y una a Aitor, y a más compañeros, y distribuyó el juego, y corrió y recuperó balones. Donde lo pongan pero siempre en el campo.

(7) Abde Ezzalzouli: abrió el marcador llegando bien desde segunda línea acompañando el robo de Pablo Fornals que punteó Cucho. Lo intentó una y otra vez y estuvo cerca de meter otro en un disparo al primer palo que le sacó Sergio Herrera.

(8) Cucho Hernández: tercer gol del colombiano en tres jornadas consecutivas. Acción muy similar la de esta noche al definir en el 2-0 a la de la Real Sociedad: espera el momento justo para golpear fuerte al primer palo, esta vez potente y abajo. Tiene muchos registros y hace jugar al Betis. Si encima empiezan a entrarle una tras otra...

Cucho Hernández celebra el segundo gol del equipo bético durante el encuentro correspondiente a la jornada 7 de LaLiga EA Sports que disputan domingo Betis y Osasuna en el estadio de La Cartuja. / Julio Muñoz / EFE

Suplentes

(5) Aitor Ruibal: le dio Fornals un balón para que se presentara delante de Sergio Herrera, pero iba sólo y le costó concretar la acción. Salió para ayudar en la izquierda.

(5) Sergi Altimira: salió muy dinámico queriendo combinar con todos y acercar al Betis al tercero, pero era momento de dormir el partido y dosificar fuerzas. Le dio equilibrio a la medular junto a Amrabat.

(5) Rodrigo Riquelme: relegó al hombre de la noche y entró con todo decidido. Ayudó a controlar la posesión.

(5) Ángel Ortiz: entró por Bellerín en los minutos finales para contener las subidas de Osasuna y para dar descanso a su compañero, que será casi seguro titular en Bulgaria el próximo jueves en la Europa League.