Pellegrini agradecido al Betis: "Seguiré con la misma entrega que si tuviera cinco años más de contrato"

El gran protagonista de la noche en el estadio de La Cartuja fue Manuel Pellegrini, que superó a Lorenzo Serra Ferrer como el entrenador que más partidos ha dirigido al Real Betis Balompié y sus jugadores le brindaron una cómoda y solvente victoria ante Osasuna en la que destacó un gran Pablo Fornals que actuó de inicio ante la baja de Giovani Lo Celso, que como explicó 'El Ingeniero' antes y tras el partido, "no estaba al cien por cien recuperado y hay que jugar el jueves, por lo que no es bueno arriesgar a quien no está al ciento por ciento".

El técnico verdiblanco declaró en la sala de prensa tras el encuentro que se sentía emocionado por el cariño que le ha brindado el Betis desde su llegada y más esta noche al conseguir el récord: "Es una gran emoción de haber estado tantos partidos acá. Dirigir 264 partidos a un equipo tan popular no es fácil, así que muy orgulloso de lo logrado y del cariño de la gente. Estoy muy orgulloso de lo logrado y del cariño de la gente. Se me han pasado volando estos seis años en Sevilla espectaculares. El abrazo del presidente es completamente normal, lo otro son situaciones que se manejarán en el momento oportuno y ya dije que seguiré con la misma entrega que si tuviera cinco años más de contrato".

Análisis del partido

"Hicimos un partido muy sólido, tanto en defensa como en ataque. Estuvimos muy seguros de no cometer errores. Nuestro primer tiempo fue muy completo. Le dimos intensidad a la recuperación en tres cuartos, hicimos dos goles y estuvimos firmes. Ellos tuvieron una jugada en el inicio del segundo tiempo, pero lo controlamos bien en base a tener el balón. A ellos les costaron pérdidas que les generaron peligro. Dejamos la portería a cero, hicimos dos goles y nos metemos en puestos de Europa League, a un punto de Champions. Veníamos de competir el miércoles y no es fácil cuando la tensión es tan alta".

En puestos de Europa League y pensando en el Ludogorets

Pellegrini también hizo repaso de la situación clasificatoria en la que se encuentra el Betis, sexto y a un punto de Champions: "Estamos junto al Atlético de Madrid en posición de Europa League. Estamos a un punto de un Elche por el que nos criticaron por empatar en casa de ellos, un equipo que no pierde. El equipo está comprometido en ir en las dos competiciones de la mano. Hoy hemos hecho cambios y, seguramente, el jueves también los va a haber. El equipo va de la mano y se está fortaleciendo. Ahora será ir a jugar a Bulgaria, venir a descansar e ir a jugar a Barcelona contra el Espanyol. La dosificación es importante y la mentalidad. Ya veremos cuál es la mejor manera de enfrentar a estos equipos".

Pablo Fornals durante el partido de fútbol de LaLiga EA Sports disputado entre el Real Betis y el CA Osasuna en el estadio La Cartuja. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

El cambio de Fornals, por cansancio

"Se retiró porque estaba muy cansado. Lo Celso no estaba al cien por cien recuperado para el partido. Como hay que jugar el jueves, no es bueno arriesgar a quien no está al ciento por ciento. Creo que el mediocampo funcionó muy bien".

Pellegrini destaca a Cucho y Valentín

Sobre Cucho Hernández manifestó Pellegrini que "es potente, se asocia bien y puede definir con las dos piernas" y sobre Valentín Gómez, que cuajó un partido muy serio, aseguró que "va a crecer, tiene condiciones para triunfar aquí".