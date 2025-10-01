Isco Alarcón, la novedad en la sesión previa del Betis antes de jugar con el Ludogorets

El Real Betis Balompié ha llevado a cabo el último entrenamiento antes de volar a Bulgaria esta mañana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol en vez de entrenar en Razgrad a su llegada, donde se medirá al Ludogorets en la segunda jornada de la liguilla de Europa League.

Si bien se encontrarán los de Manuel Pellegrini en tierras búlgaras un clima más frío que el actual de Sevilla, tampoco será un condicionante para la práctica del fútbol, con unos diez grados esperados en el Huvepharma Arena a la hora de la disputa del partido con la posibilidad de lluvias.

En la sesión matinal de este miércoles sí ha podido contar 'El Ingeniero' con Ricardo Rodríguez, que hizo gestión de cargas el martes tras ese primer entrenamiento de recuperación de la plantilla al completo del lunes después de vencer a Osasuna. De todas formas, el titular en Europa debe ser Junior, que buscará recuperar sensaciones tras ver cómo el suizo le está ganando poco a poco el puesto en Liga.

Otro de los que acabó magullado y cansado el duelo ante los rojillos fue Pablo Fornals, el MVP del encuentro con dos asistencias en una noche redonda de fútbol del castellonense. Entrenó el martes y estuvo esta mañana, pero también apunta al banquillo como Ricardo en un once con muchas caras nuevas en Bulgaria. Félix Garreta, Jorge Oreiro y Adri Martín, los tres canteranos que se ejercitaron con el primer equipo. Félix tiene opciones de ir citado.

Isco Alarcón, la gran novedad de la mañana

Se pudo ver durante el entrenamiento al capitán del Real Betis Balompié, a Isco Alarcón, ya sin su bota inmovilizadora desde hace semanas y conversando con el médico y con Manuel Pellegrini. El de Arroyo de la Miel se quedó sentado en uno de los banquitos mientras sus compañeros entrenaban en el campo 1 de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Rondo en el entrenamiento del Betis / Álex Mérida

Pellegrini cuenta con 5 bajas para Bulgaria

Manuel Pellegrini continúa sin poder contar con Marc Bartra, Diego Llorente Nelson Deossa e Isco Alarcón, quienes siguen fuera por lesión. Según ha reiterado el entrenador en sus últimas comparecencias, ninguno de los tres primeros estará disponible antes del parón internacional y se espera que puedan reincorporarse una vez finalizada la próxima fecha FIFA. Bartra ya ha comenzado a hacer trabajo en las instalaciones béticas.

A estas ausencias se suma también la de Pablo García, que no está con el equipo al encontrarse disputando el Mundial Sub-20. El canterano bético fue suplente en el debut de España ante Marruecos y afronta este miércoles, a las 22:00 (hora española), su segundo encuentro del torneo ante México.