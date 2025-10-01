Pellegrini: "Veo al plantel muy involucrado, tenemos que hacer frente en Liga y Europa hasta que venga la Copa"

El Real Betis Balompié entrenó este miércoles por última vez antes de volar esta tarde a Bulgaria para medirse al Ludogorets en Razgrad en la segunda jornada de la liguilla de Europa League.

Al término de la sesión comparecieron Manuel Pellegrini y Cédric Bakambu en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Ludogorets

Empezó de costumbre 'El Ingeniero' respondiendo por el rival: "El Ludogorets lo enfoco como un partido difícil, por algo es la Europa League y ya lo conocemos y jugamos hace tres años, juega bien al fútbol y tiene jugadores brasileños que son creativos y tendremos que hacer un buen partido para crearle ocasiones".

Isco Alarcón

"En cuanto a la parte médica no podría dar una información, lo veo optimista viene todos los días, hace sus ejercicios y tiene un tiempo de recuperación no muy corto, ahora viene un parón FIFA y luego en noviembre otro y en la medida que vaya aumentando en sus ejercicios irá volviendo a la normalidad".

Cédric Bakambu, en la previa del Ludogorets-Betis "Marcar goles es una buena noticia para los delanteros, pero lo que más importa son los resultados y con mis goles ayudar al equipo a ganar. Mañana daremos el máximo para competir y ganar en Bulgaria". Atraviesa un buen momento Bakambu, pero sólo piensa en el día a día: "No sé, vamos a ver lo que pasará las próximas semanas, pero tengo que aprovechar este momento, meter goles con selección y el Betis". "Me siento bien y ya sabes que la Europa League es una competición muy importante para el equipo y para el club y daré el máximo e iremos a Bulgaria a pelear los tres puntos. Bakambu destaca al grupo: "Tenemos muy buen grupo, todos amigos dentro del vestuario y tendremos que seguir así con este ambiente y nos va a ayudar mucho esta temporada".

Cédric Bakambu celebra su gol en el partido de la Europa League entre el Real Betis Balompié y el Nottingham Forest en el estadio de La Cartuja. / AP Photo

Ludogorets, campeón búlgaro, acostumbrado a ganar

"Por supuesto, sin lugar a dudas. No podemos desconcentrarnos, la prensa cree que son partidos fáciles, viene de ganar al Malmö en Suecia y estos dos días estamos con la conciencia muy clara de hacer un partido completo. Los jueves pasan factura para el domingo, esta es la peor combinación, viajar jueves y sábado. El otro día vino el Nottingham y luego perdió. Somos conscientes de que el plantel tiene que hacer frente en las dos competiciones mientras no venga la Copa, los veo muy involucrados, las rotaciones ellos mismos permiten hacerlas. Vamos a ver mañana, este ahora pasa a ser el partido más importante y luego pensaremos en el Espanyol. Ahora a buscar el mejor equipo para sacar los tres puntos".

Fortín La Cartuja

"Estoy muy contento de no dejar escapar puntos en casa, al término del campeonato mientras menos dejes escapar mejor. Por mala fortuna perdimos contra el Athletic con un autogol, fue el último en la primera parte de la liga, el plantel ahora se ha ido acomodando y lo ha reflejado el equipo en el campo contra Real Sociedad y Osasuna, cinco goles convertidos, pudimos mantener portería en blanco en el último y ojalá sigamos mejorando semana tras semana".

Viaje a Bulgaria sin afición

"Sin ninguna duda, el apoyo de la hinchada ha sido decisivo siempre en casa y fuera igual, siempre nos ha acompañado una cantidad importante y por la sanción no van a poder estar, pero la exigencia nuestra tiene que ser la misma, suma más complicaciones pero tenemos que sumar de tres sin la hinchada y lo intentaremos solventar sin ellos".

Sofyan Amrabat, líder en recuperaciones

"Creo que Sofyan es un jugador que lo seguimos desde hace mucho. Lo vimos en la Fiore en un amistoso, su paso por Inglaterra y sabíamos que se iba a adaptar rápidamente, es un jugador de jerarquía con trayectoria importante y nos ha venido bien porque se habían ido Guido y Johnny, habíamos adaptado a otro, pero te da mucha presencia, salida y ha sido una incorporación importante. Tenemos un plantel más equilibrado que en años anteriores".