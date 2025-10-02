Pellegrini hace balance de la victoria ante el Ludogorets: "Hicimos ocho cambios y el equipo respondió en la misma línea"

Manuel Pellegrini compareció ante los medios de comunicación tras la primera victoria del Real Betis Balompié en Europa League, que llegó en el noreste de Bulgaria ante el PFC Ludogorets Razgrad en un partido en el que dos chispazos de Giovani Lo Celso, un gol y otro generado, guiaron a los verdiblancos a sumar tres puntos muy importantes que hacen mejor todavía el logrado hace una semana en La Cartuja ante el Nottingham Forest.

Sobre este hecho se refirió en la sala de prensa del Huvepharma Arena 'El Ingeniero': "Fueron tres puntos muy importantes porque habíamos dejado escapar dos en casa ante un rival difícil como es el Nottingham Forest pero necesitamos sumar de visitar. El mérito del equipo ha sido justamente la concentración defensiva desde el primer minuto, tanto hoy como contra Osasuna. Estando sólido atrás el equipo tiene más tranquilidad para buscar la portería contraria, que es lo que normalmente hacemos. El gol de Gio abrió un poco el partido, mantuvimos la intensidad y al comienzo del segundo pudimos marcar el tanto que nos dio un poco de tranquilidad. Era un rival difícil, ganamos aquí hace un par de años en un partido muy estrecho y ante un equipo que normalmente es ofensivo, por eso teníamos que estar concentrados en la parte defensiva".

Un escenario conocido pero no por ello fácil

Hace tres años venció el Betis en el mismo campo con un solitario gol de Fekir: "Era un partido estrecho, ganamos hace dos o tres años aquí con un muy buen gol de Fekir. Un equipo grande que sale siempre a buscar los partidos. Por eso era importante estar defensivamente muy concentrados porque alguna ocasión nos íbamos a crear. No se crearon muchas pero tuvimos un muy buen gol de Gio y después aseguramos el marcador con otra buena jugada y tuvimos un tiro al poste. El equipo fue sólido y esa solidez defensiva nos permite tener más tranquilidad".

En un ambiente más frío de lo normal sin aficionados béticos, Pellegrini destacó que "siempre que vamos a Europa nos acompaña una cantidad de gente importante", por ello lo tildó de "extraño".

La solidez defensiva, clave para la victoria

Por último, el técnico del Real Betis Balompié dejó clara la importancia de la solidez en defensa y de la portería a cero: "Sin lugar a duda que es importante, conceder un gol tonto te hace jugar más acelerado. El partido del domingo fue muy similar en ese aspecto, buscando siempre la portería contraria pero con la rigidez defensiva necesaria. Por eso destacaría el compromiso del plantel, hicimos ocho cambios y el equipo respondió en la misma línea. El plantel está mas equilibrado para hacer rotaciones y ser protagonistas en ambas competiciones".