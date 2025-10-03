Natan: "Estoy viendo vídeos y trabajando para ser mejor por la derecha"

Uno de los titulares del Real Betis Balompié que mejoró este jueves sus prestaciones respecto a anteriores partidos fue Natan de Souza. El central brasileño cuajó una sólida actuación ante el Ludogorets como zaguero diestro al lado de Valentín Gómez, muy serio en los despejes y muy atento en el fallo de Álvaro Valles para salvar bajo palos y volver de Bulgaria con la portería a cero.

Al término del encuentro, el de Itapecerica da Serra reflexionó sobre el encuentro e hizo autocrítica sobre su nivel en los últimos choques en los que ha tenido que jugar de central derecho siendo zurdo: "Estoy contento, fue un gran partido del equipo. Jugamos con dos centrales zurdos. Sé que en los últimos partidos estoy un poco abajo, pero estoy viendo vídeos y trabajando para ser mejor por la derecha. Quiero mejorar en cada partido y dar el máximo para el equipo. Sabíamos que el partido iba a ser difícil. El año pasado dejamos muchos puntos atrás en la Conference, pero hemos entrado enchufado. Pero trabajamos bien y ganamos".

"Si puedo jugar 70 partidos, estoy disponible para 70"

Natan también fue preguntado acerca de la importancia que tiene para Pellegrini y sobre si se ve un líder de la defensa: "Vine para jugar, así que quiero jugar siempre. Estoy bien físicamente, estoy trabajando, hago por recuperar... Estoy disponible para el míster. Si puedo jugar 70 partidos, estoy disponible para 70".

Por último, el brasileño manifestó que "empezamos muy bien. Tenemos muchos partidos por delante, aún es pronto. Empezamos bien y creo que vamos a terminar bien", además de señalar que su participación junto a Valentín Gómez en el eje de la zaga va mejorando: "Bien. Creo que vamos a ser una buena pareja".

El portero del Betis Álvaro Valles despeja con un cabezazo durante el partido de la fase de grupos de la UEFA Europa League entre el PFC Ludogorets Razgrad y el Real Betis Balompié, en Razgrad. / BORISLAV TROSHEV / EFE

Aitor hace balance de la victoria y no entiende su amarilla

Al final, son tres puntos maravillosos porque ganar fuera de casa no es fácil. Creo que hemos estado bien. El equipo puede hacer ocho cambios y el nivel no baja. Esto es muy largo y se necesita de todos. Creo que todos hemos cumplido hoy con nota", comentaba Aitor sobre la victoria, que, sin embargo, sí se mostró contrariado por la amarilla que vio en los compases iniciales: "Para mí, injustísima, incluso las dos faltas que me han pitado, que creo que para nada eran falta, pero bueno son decisiones del árbitro. Evidentemente, me condiciona y no me deja ser agresivo porque tengo que ir con el freno de mano puesto. Por suerte hemos conseguido hacer el segundo gol y el míster ha podido hacer cambios tácticos".

Marcaje a Caio Vidal

La cartulina amarilla condicionó al capitán del Betis en su marca a Caio Vidal: "Ya lo habíamos visto en algún video que no iba a ser fácil. Es buen futbolista y muy ágil. Había que salir agresivos y ganar, lo hemos hecho. El año pasado nos pasó que no se veía esa garra. Luego con balón puedes estar mejor o peor… por las condiciones o porque el campo estaba muy mojado, pero que el trabajo no se negocie. Lo hemos dejado claro desde el principio en el vestuario y hemos salido desde el primer momento a ganar. Ellos también juegan y no es fácil ganar, pero se ha cumplido con el objetivo de hoy".