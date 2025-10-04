Pellegrini, sobre la adaptación de Natan al perfil diestro: "Se ha adaptado no bien, muy bien"

Sofyan Amrabat fue la baja destacada del último entrenamiento del Real Betis Balompié antes de volar a Barcelona para medirse al RCD Espanyol.

Como comunicó el conjunto verdiblanco, el internacional marroquí sufre una lesión miofascial postcontusiva en el recto femoral derecho como consecuencia de un golpe que sufrió el jueves en el encuentro frente al Ludogorets Razgrad.

Al término de la sesión atendió a los medios Manuel Pellegrini detallando el periodo de baja de Amrabat y repasando las claves para vencer en Cornellà.

Cómo llega el Betis tras un largo viaje a Bulgaria

"El equipo llega bien, sabemos el desgaste que produce un viaje pero la motivación de ganar es muy importante y conscientes de los tres puntos que nos jugamos en Barcelona, salir desde el primer minuto concentrados. Es un equipo que juega bien al fútbol, que es ofensivo y bueno de local, pero juega bien futbol, equipo ofensivo y bien de local, pero veo al plantel motivado".

Amrabat y Deossa, tras el parón

La lesión de última hora de Amrabat la comentó Pellegrini, explicando que lo espera tras el parón: "Hay que ver la evolución y hablar con los médicos, pero por la lesión y el diagnóstico debería estar a la vuelta del parón. Nelson está recuperando, tiene un dolor en el tobillo al golpear el balón y ha mejorado en los últimos días, va a estar recuperado en este parón y es un jugador importante".

Junior y Ricardo, contento con el desempeño de los dos

"Son dos jugadores que tiene bastante trayectoria, Ricardo es muy sólido defensivamente aunque podría tener más dinamismo en ataque, pero cumple defensivamente y tiene jerarquía y Junior tiene que readaptarse a LaLiga, venía de la Liga Inglesa distinta de un ritmo más alto, tenemos un funcionamiento defensivo diferente, el nuestro es especial, pero le tengo mucha confianza y los dos van a responder en la posición".

Antony vuelve a Cornellà

"La temporada pasada los dos goles allí fueron grandes goles de Gio y Antony y anteriormente el portero (Joan García) sacó cuatro goles impresionantes. Es distinto analizar ese Antony el año pasado que en la jornada 35 llegó con continuidad y viene hoy día tras un parón largo. Desde el punto de vista táctico y físico viene trabajando plenamente y en ataque el otro día gol y asistencia. Está muy involucrado en el proceso y conoce el funcionamiento y seguirá demostrando su calidad".

Abde

"Creo que es muy importante querer mejorar cada temporada. Abde tiene condiciones futbolísticas buenas, le gusta entrenar, es el jugador que más crea y menos convierte y en este momento tiene que mejorar como todos los jugadores, se queda más rato entrenando y tenemos mucha confianza en él por cómo se exige".

Rotación en portería

"En cuanto a los porteros vienen los dos en un momento especial. Álvaro lleva 7-8 meses sin jugar y como hablábamos de Antony, necesita tiempo para readaptarse y cuando le toque que esté bien. Pau López no venía con mucha continuidad, comenzó, se lesionó e iremos viendo partido tras partido. También está Adrián que nos puede aportar en lo grupal y exigencia y demuestra que pelea un puesto y tendrá su oportunidad. Lo iremos viendo cada partido".

Natan y Valentín

"En cuanto a la pareja de centrales, lamentablemente se lesionaron los dos derechos y hubo que poner a uno de los dos zurdos en el sector derecho. Natan estaba más preparado que Valentín, que venía recién llegado a una liga nueva. Natan se ha adaptado no bien, muy bien y están funcionando los dos. A un zurdo a veces se le cuestiona más cuando juega en el lado derecho y en muchos equipos juegan dos centrales derechos y no se les cuestiona, puede ser extraño en un momento, pero se adaptan, y más Natan, que es trabajador e inteligente".