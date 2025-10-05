Cucho Hernández: "Los buenos porteros están para decidir partidos"

Cucho Hernández fue quien compareció en el flash de LaLiga justo a la conclusión de la victoria del Real Betis Balompié al Espanyol en Cornellà-El Prat con un penalti parado por Pau López a Javi Puado en el descuento, sitio al que llegó exultante de alegría tras cómo se dio una ajustada victoria que puso cuarto al conjunto verdiblanco a la espera de lo que suceda en Vigo entre Celta y Atlético.

El delantero bético comenzó hablando de esa jugada del final con Pau atajando la pena máxima: "Es una alegría doble, para eso están los buenos porteros, para decidir partidos. Sabemos que tenemos a Pau y a Álvaro y Adrián que en una jugada pueden resolvernos tres puntos. Estamos muy orgullosos por cómo ganamos aquí contra un Espanyol que viene haciendo las cosas de forma excelente. Muy contentos y ahora al parón a descansar para venir con doble energía".

Pau López, portero del Betis, detiene un penalti durante el partido de fútbol de la Liga EA Sports entre el Espanyol y el Betis en el estadio RCDE. / Enric Fontcuberta / EFE

Cucho irá citado con Colombia

Se irá en este parón internacional Cucho Hernández con la selección Colombia, un premio a sus cuatro goles en cuatro jornadas consecutivas: "Para eso trabajo cada día. La ayuda de mis compañeros también es importantísima. El centro de Ricardo es perfecto, a la cabeza, cabeceo bien. Entreno mucho esa fase porque sé que no soy muy alto pero el timing lo tengo bien y sé que puedo ganar mucho por arriba cuando puedo saltar. Tengo que seguir trabajando, que esto no para. Son cuatro goles pero quiero muchísimos más y seguir ayudando al equipo a ganar".

Análisis del partido

"Creo que un tramo del primer tiempo ellos tuvieron la pelota y nos complicaron muchísimo. La segunda parte fuimos mejores. El Espanyol encuentra los espacios entre líneas muy bien. Me quedo con el orgullo y la pasión para sacar el partido por delante".

Cucho quiere más con el Betis

"Irte al parón viéndote ahí te llena de energía y te exige más. Queremos más. Queremos estar cuartos. Por qué no estar más arriba, ese debe ser el techo nuestro, siempre mirar hacia arriba", concluyó el delantero del Betis.