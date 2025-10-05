Las notas de los jugadores del Betis en Cornellà ante el Espanyol

El Real Betis Balompié consiguió en Cornellà una apretada victoria contra el RCD Espanyol que la cerró en el último instante con un paradón de Pau López desde los once metros a Javi Puado.

Se adelantaron los de Manolo González en el primer tiempo por medio de Pol Lozano y empataría Cucho Hernández tras la reanudación con un cabezazo al palo largo que dio pie a un Betis de Pellegrini que se creció y culminó la remontada con un buen gol de Abde.

Las notas de los jugadores del Real Betis Balompié

(8) Manuel Pellegrini: sitúa al Betis en zona Champions a la espera de lo que ocurra en Vigo con el Celta-Atlético. Si no ganan los colchoneros se irá cuarto al parón. Tocó al equipo en el segundo tiempo con Gio más cerca de la base y respondió el conjunto verdiblanco con dos goles y continuidad en el juego.

Titulares

(9) Pau López: no estuvo fino en el gol de Pol Lozano, pero se rehizo a base de buenas paradas. En el descuento, paró un discutido penalti para darle los 3 puntos al Betis. Ganó el partido.

(6) Héctor Bellerín: no fue su mejor actuación en un encuentro en el que el Espanyol cargó su costado poniéndolo en serios aprietos.

(8) Natan de Souza: concentrado en duelos aéreos y astuto yendo al suelo a interceptar. Se va sintiendo más cómodo en la derecha y con más jerarquía sin Bartra y Llorente.

(8) Valentín Gómez: fue el mejor del Betis en la primera parte. Tapó a Roberto Fernández a la perfección y desbarató todo lo que le llegó. En el descuento, pasado incluso el tiempo marcado, saltó en el área y en el braceo le da a Carlos Romero. Lo había empujado Roberto Fernández, pero no entendió eso el colegiado ni el VAR.

(6) Ricardo Rodríguez: le costó en la primera parte hacerse al encuentro, fallando pases sencillos incluso, y fue reponiéndose y mejorando sus prestaciones. Gran centro a Cucho en el 1-1 y activo en la recuperación y en los despejes.

(5) Marc Roca: el Espanyol fue protagonista y cargó la medular viéndose sobrepasado. Sin Amrabat...

(9) Pablo Fornals: otro gran partido de Pablo Fornals. Si bien no estuvo excelso en los compases iniciales, fue el alma del Betis un día más, participando en el 1-2 con un envío de mucha clase con el exterior a Abde. Qué verá Luis de la Fuente contrario a todos para no llamarlo.

(5) Antony Santos: está muy apagado. Quiere ser participativo, se faja y corre para recuperar balones, pero todavía no está en ese punto de genio que alcanzó el año pasado. Ha pagado la inactividad del verano. Le vendrá bien este parón.

(5) Giovani Lo Celso: día irregular del rosarino, que no se encontró hasta que Pellegrini lo bajó de la mediapunta para conectarlo más con Fornals y Roca en la segunda mitad.

(8) Abde Ezzalzouli: advertía en AS que estaba ante su mejor temporada. Pronto para juzgarlo, pero este inicio de temporada es muy halagüeño. Golazo para culminar la remontada: controla con su izquierda un gran pase de Fornals y define cruzado al palo largo de Dmitrovic.

(9) Cucho Hernández: esperó hasta el minuto 54 para rematar a puerta, y qué cabezazo para hacer el 1-1. Cuarta jornada consecutiva anotando y con el premio de ir citado con la selección Colombia.

Cucho Hernandez of Real Betis Balompie celebrates a goal during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between RCD Espanyol and Real Betis Balompie at RCDE Stadium on October 05, 2025 in Cornella, Barcelona, Spain. AFP7 05/10/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press;2025;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;RCD Espanyol v Real Betis Balompie - La Liga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Suplentes

(4) Rodrigo Riquelme: entró frío al partido. No termina de hacerse al sitio de Lo Celso y le está costando adaptarse al juego del Betis.

(5) Aitor Ruibal: apenas entró en contacto con el juego. Solidario y leyendo bien el encuentro y lo que demandaba el marcador.

(7) Sergi Altimira: abarcó campo, ayudó al Betis a no meterse abajo con el marcador a favor. Orden táctico y a buen nivel en el tiempo que estuvo en el verde. Pide paso para volver al once.

(Sc) Ángel Ortiz: entró en los últimos minutos.

(Sc) Cédric Bakambu: entró en los últimos minutos.