Pellegrini raja del arbitraje por el penalti de Valentín: "Los árbitros enredan los partidos solos"

Manuel Pellegrini compareció en la sala de prensa de Cornellà tras la victoria del Real Betis Balompié ante el RCD Espanyol que se demoró por un penalti muy discutido que señaló Iosu Galech Apezteguía y detuvo Pau López a Javi Puado.

Se mostró muy molesto por la acción 'El Ingeniero': "La valoración es muy positiva. Era el tercer partido de la semana, veníamos con un viaje largo de Bulgaria, que llegamos el viernes en la tarde y no pudimos preparar el partido. Segundo, porque era un rival complicado en su casa, venía invicto y haciendo goles. Comenzamos en desventaja en un primer tiempo equilibrado, ellos hicieron un golazo. El segundo tiempo creo que fue absolutamente nuestro, sólo un error de aberración que cobrara el arbitro ese penalti pudo haber igualado el partido. Por suerte, Pau lo atajó. Fue un balón que no tiene ninguna trascendencia, que lo empujan y con el tiempo pasado. Pero los árbitros enredan los partidos solos. Por suerte no nos costó los dos puntos y podemos seguir escalando en la tabla".

Pellegrini cuestiona al VAR y al colegiado

"El VAR puede intervenir cuando quiere, es el árbitro el que tiene que decidir. Él va a la pantalla y está viendo el campo y la trascendencia de la jugada. Que el VAR intervenga es una cosa y que el árbitro no tenga la personalidad de pensar que no es penalti o mantener su decisión es más importante. El único culpable es el árbitro. El del VAR puede llamar y el otro tiene que decidir. No sé si tuvo personalidad para el tramo final del partido. Sé que estaba dos minutos pasado el partido de la hora y que es un balón que el delantero empuja al defensor. Es una pelota que no va sentido a portería. Más que las cosas generales, una cosa puntual pudo decidir un resultado".

Ahondando en el penalti, reconoce Manuel Pellegrini que no lo vio ni la reacción de Pau López: "Me fui para dentro porque seguramente me iban a expulsar y no tenía ganas de que me expulsaran".

Pau López, portero del Betis, detiene un penalti durante el partido de fútbol de la Liga EA Sports entre el Espanyol y el Betis en el estadio RCDE. / Enric Fontcuberta / EFE

Análisis del partido

"El primer tiempo fue muy parejo. Ellos estuvieron mejor los 20 primeros minutos, tuvieron más balón, es verdad que no nos hicieron más ocasiones más allá del gol. Nosotros tuvimos dos cabezazos peligrosos y los últimos 20 minutos del primer tiempo equilibramos el partido. El segundo sí salimos desde el primer minuto a buscar el gol. No podíamos bajar el volumen ofensivo que nos permitió hacer esos dos goles, sabíamos que el Espanyol es un equipo ofensivo pero que también recibe goles".

Pellegrini destaca a Cucho y Abde

"Dentro de un buen funcionamiento colectivo siempre se tienen que ver las individualidades y Cucho está haciendo muchos goles. Abde está madurando en su volumen ofensivo que normalmente crea, convirtiendo más ocasiones. Me dejó muy contento el rendimiento del equipo, tanto en la parte defensiva, en la que un equipo ofensivo le costó llegar a nuestra portería, y luego a hacer dos goles, un promedio que tenemos y que significa que llevamos un volumen importante", terminó Manuel Pellegrini tras el Espanyol-Betis.