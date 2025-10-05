Un triunfo en Cornellà para asentarse en los puestos europeos

El Real Betis Balompié ha tenido una semana muy ajetreada y que al llegar a sus días finales se ha saldado con la baja de Sofyan Amrabat, que sufrió una lesión miofascial postcontusiva en el recto femoral derecho como consecuencia de un golpe que sufrió el jueves en el encuentro frente al Ludogorets Razgrad.

La ausencia del internacional por Marruecos, clave en estos últimos partidos en el esquema de Manuel Pellegrini, condicionará el once que presente 'El Ingeniero' en Cornellà-El Prat para medirse al RCD Espanyol, estadio en el que sólo ha caído una vez el Betis desde que llegara el chileno y que dejó la campaña pasada uno de los finales de partido más interesantes y con dos golazos de muy bella factura firmados por Giovani Lo Celso y Antony.

No quiere Pellegrini poner el foco sobre el de Osasco, que precisamente por esa actuación recordada por la narración de Héctor Ruiz "es el momento Antony, es el momento Antony", en la que jugando a ser adivino telegrafió el disparo del brasileño a la escuadra contraria de Joan García, será una de las atracciones del duelo: "La temporada pasada los dos goles allí fueron grandes goles de Gio y Antony y anteriormente el portero (Joan García) sacó cuatro goles impresionantes. Es distinto analizar ese Antony el año pasado que en la jornada 35 llegó con continuidad y viene hoy día tras un parón largo. Desde el punto de vista táctico y físico viene trabajando plenamente y en ataque el otro día gol y asistencia. Está muy involucrado en el proceso y conoce el funcionamiento y seguirá demostrando su calidad".

Entre Roca y Altimira con Fornals y Lo Celso en el once

La comentada baja de Sofyan Amrabat alterará los planes de Manuel Pellegrini, que de nuevo tendrá que meditar a qué portero pone de inicio. Parece que Valles será el elegido en Europa League y Pau López en Liga, pero por lo que ha comentado el técnico verdiblanco parece que lo irá viendo cada semana: "En cuanto a los porteros vienen los dos en un momento especial. Álvaro lleva 7-8 meses sin jugar y como hablábamos de Antony, necesita tiempo para readaptarse y cuando le toque que esté bien. Pau López no venía con mucha continuidad, comenzó, se lesionó e iremos viendo partido tras partido. También está Adrián que nos puede aportar en lo grupal y exigencia y demuestra que pelea un puesto y tendrá su oportunidad. Lo iremos viendo cada partido".

Por delante de Pau, que volvería nuevamente con la verdiblanca a la que fue su casa, o Valles estará en la derecha Héctor Bellerín, que descansó en Bulgaria, y Natan y Valentín en la zaga con Ricardo en la izquierda, también descargado de minutos en Razgrad.

Pellegrini analiza a la pareja de centrales Natan y Valentín "En cuanto a la pareja de centrales, lamentablemente se lesionaron los dos derechos y hubo que poner a uno de los dos zurdos en el sector derecho. Natan estaba más preparado que Valentín, que venía recién llegado a una liga nueva. Natan se ha adaptado no bien, muy bien y están funcionando los dos. A un zurdo a veces se le cuestiona más cuando juega en el lado derecho y en muchos equipos juegan dos centrales derechos y no se les cuestiona, puede ser extraño en un momento, pero se adaptan, y más Natan, que es trabajador e inteligente".

Una de las dudas ante el Espanyol está en la medular. Sin el internacional por Marruecos, baja al menos durante el parón internacional y parece que no se demorará más, Pellegrini tiene que decidir entre Marc Roca y Sergi Altimira, siendo el de Vilafranca del Penedès quien tiene más opciones de figurar en el once junto a Pablo Fornals, que retrasará su posición para dar también entrada a Giovani Lo Celso, protagonista principal de la victoria ante el Ludogorets con un gol y media asistencia.

Además del rosarino, que volverá a un estadio que lo trató bien en 2018 y también en la pasada temporada, estará Antony en la derecha, deseando repetir su 'momento', y Abde Ezzalzouli en la izquierda con Cucho Hernández, que lleva tres jornadas consecutivas anotando, en la punta de lanza.

Es el momento de que el Betis se consolide en los puestos de Europa League a las puertas de un parón que le devolverá a Pellegrini a Llorente, Bartra y Nelson Deossa. Isco cada vez está más cerca y con ganas de no ser únicamente un líder espiritual y volver a sentirse futbolista.