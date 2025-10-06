El Betis ya conoce a su rival en la primera eliminatoria de Copa del Rey

El Real Betis Balompié ya conoce su nuevo rival al que se enfrentará en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. En la mañana de este lunes se ha celebrado el sorteo a partir de las 13.00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), con la presencia de 112 equipos, entre ellos 16 de LaLiga EA Sports, y aún sin el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club que tendrán un pase directo a la cuarta ronda para disputar la Supercopa de España.

Los de Pellegrini vienen de conseguir una valiosa victoria en Cornellá tras atajar un penalti Pau López en el minuto 100 del encuentro. El primer enfrentamiento deparó a los verdiblancos contra el Atlético Palma del Río CF.

Atlético Palma del Río CF, primer rival del Betis en la Copa del Rey

La mano inocente elegida para el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey fue Isi, futbolista del Rayo Vallecano. Los verdiblancos se desplazarán al estadio municipal Sergio León que lo celebraron por todo lo alto. "Será un partido histórico y una experiencia única poder enfrentarme contra el equipo de mi alma", reconoció el ex bético y actual delantero del equipo de su tierra.

Formato de la Copa del Rey

La Copa del Rey continúa con el mismo formato del pasado año. En esta temporada, los encuentros eliminatorios se disputarán a partido único, con la excepción de las semifinales que serán a doble partido.

Campo de juego: Los equipos de categorías inferiores tendrán la ventaja de jugar en casa.

El sorteo se divide en varios bombos: Primera División, Segunda División, Primera Federación, Segunda Federación, Tercera Federación, semifinalistas de la Copa Federación y vencedores de la eliminatoria previa. Esta nueva modalidad promete emoción y sorpresas en cada ronda.

Cuándo se jugará la primera eliminatoria

En estas primeras rondas de Copa del Rey no habrá VAR, por lo que las decisiones arbitrales no podrán ser revisadas. La primera eliminatoria tendrá lugar a final de octubre entre los días 29 y 30 de octubre.