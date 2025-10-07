El calendario de los internacionales del Betis: partidos y fechas

Después de una agónica victoria en Cornellà-El Prat con un penalti detenido por Pau López más allá del minuto 100, se dio paso al segundo parón internacional de la temporada en el que el Real Betis Balompié va a perder hasta nueve jugadores, contando con algún caso excepcional, para esta ventana de selecciones en la que Manuel Pellegrini recuperará a jugadores capitales como Diego Llorente, Marc Bartra o Nelson Deossa.

Se cuentan nueve en total en este parón FIFA, ya que, Sofyan Amrabat aunque está lesionado ha tenido que viajar con Marruecos para ser evaluado in situ por los médicos del combinado magrebí.

Amrabat y Pablo García, los dos 'casos especiales' del Betis en este parón

Sofyan Amrabat se desplazó este lunes a Marruecos para someterse a pruebas médicas con la selección nacional, tras sufrir una lesión miofascial en el recto femoral derecho producto de un golpe recibido el pasado jueves en el partido del Real Betis frente al Ludogorets, según informaron los servicios médicos del club bético el sábado.

Desde el Betis están a la espera del diagnóstico del cuerpo médico marroquí para saber si el centrocampista regresará pronto a Sevilla o permanecerá con su selección con el objetivo de recuperarse a tiempo y participar en alguno de los dos compromisos internacionales programados para esta ventana FIFA.

Marruecos se enfrentará en un amistoso a Baréin el jueves 9 de octubre y cerrará la fase de grupos de clasificación al Mundial ante el Congo el martes 14. No obstante, la selección marroquí ya tiene asegurado su pase al Mundial, por lo que ese último encuentro no tiene valor clasificatorio.

Aunque la dolencia de Amrabat no reviste gravedad, le impidió estar disponible para la victoria ante el Espanyol. Manuel Pellegrini confía en poder contar con él para el partido del sábado 18 contra el Villarreal en La Cerámica. Para una correcta recuperación y preparación de cara al duelo directo por Europa contra el submarino amarillo, el Betis espera que Marruecos lo libere de estos partidos sin relevancia deportiva.

Pablo García ya estaba con España

Pablo García, que tras la victoria contra la Real Sociedad se marchó a la concentración de España Sub-20 para la disputa del Mundial en Chile, sigue con los de Paco Gallardo en el país andino. El 20 de octubre será la final en Santiago, hasta entonces podría estar el alcalareño citado con el combinado español.

Horario y dónde ver los octavos de final del Mundial Sub-20 entre Ucrania y España

Ucrania y España jugarán este martes 7 de octubre a partir de las 21:30 horas (peninsular) por la disputa de los octavos de final del Mundial Sub-20 en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso (Chile). En España, el partido será retransmitido en abierto por televisión en directo a través de Teledeporte y de forma online a través de RTVE Play. El canterano del Betis, Pablo García, apunta a ser titular.

El resto de los internacionales del Betis

Siete internacionales más del Real Betis balompié irán en esta ventana de selecciones con sus combinados. Al igual que Sofyan Amrabat, Ez Abde también está citado por Walid Regragui con Marruecos.

Ricardo Rodríguez también ha sido citado con Suiza y se medirá a Suecia el día 10 y al Eslovenia el 13. Ambos choques son clasificatorios para el Mundial 2030.

Cédric Bakambu irá con RD Congo, midiéndose a Togo y Sudán los días 10 y 14, ambos encuentros clasificatorios para el Mundial 2030.

Giovani Lo Celso ha sido llamado por Lionel Scaloni para esta ventana internacional en la que La Albiceleste se enfrentará a Venezuela y Puerto Rico en sendos amistosos que se disputarán el 11 y el 14 de octubre.

Junior Firpo, como Lo Celso y Cucho, jugará también amistosos. En el caso del dominicano será sólo uno ante Uruguay el día 10 de octubre.

Cucho Hernández, del Real Betis Balompié, celebra un gol durante el partido de fútbol de la liga española, La Liga EA Sports, disputado entre el RCD Espanyol y el Real Betis Balompié en el estadio RCDE. / Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

Cucho Hernández se irá en este parón con la selección Colombia, un premio a sus cuatro goles con el Betis en cuatro jornadas consecutivas: "Para eso trabajo cada día. La ayuda de mis compañeros también es importantísima. El centro de Ricardo es perfecto, a la cabeza, cabeceo bien. Entreno mucho esa fase porque sé que no soy muy alto pero el timing lo tengo bien y sé que puedo ganar mucho por arriba cuando puedo saltar. Tengo que seguir trabajando, que esto no para. Son cuatro goles pero quiero muchísimos más y seguir ayudando al equipo a ganar". Jugará dos amistosos contra México y Canadá el 12 y el 15 de octubre y será el último en regresar.

El último de los jugadores verdiblancos en la nómina es Ángel Ortiz, con la sub-21 de España concentrado para la disputa de un amistoso contra Noruega el día 10 en el Pedro Escartín de Guadalajara, y otro de clasificación para el europeo sub-21 ante Finlandia el día 14 a las 18:30 horas en el Municipal de Castalia de Castellón.