España Sub-20 juega con el bético Pablo García los octavos del Mundial: dónde y cómo ver gratis el partido

El canterano del Real Betis Balompié es la figura de la selección española sub-20 de Paco Gallardo

Pablo García disputa el balón con Wesley Gassova este sábado, en un partido del grupo C de la Copa Mundial Sub-20 entre España y Brasil en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago (Chile).

Pablo García disputa el balón con Wesley Gassova este sábado, en un partido del grupo C de la Copa Mundial Sub-20 entre España y Brasil en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago (Chile). / Elvis Gonzalez / EFE

Álex Mérida

La selección española sub-20 que dirige Paco Gallardo se jugará seguir en el Mundial sub-20 que se está disputando en Chile este martes 7 de octubre contra Ucrania en un encuentro en el que el canterano del Real Betis Balompié, Pablo García, se ha erigido como el líder del combinado nacional y fue determinante para empatar ante México y vencer a Brasil en el tercero y decisivo partido de la fase de grupos el pasado viernes.

Ucrania Sub-20 fue primero del grupo B en el Mundial de Chile tras sumar siete puntos, producto de dos victorias ante Corea del Sur y Paraguay, y un empate frente a Panamá, mientras que los de Paco Gallardo entraron en los octavos como una de las mejores terceras.

Pablo García, la estrella de España Sub-20

Pablo García está siendo una de las figuras destacadas de la selección española Sub-20 en el Mundial que se disputa en Chile. El delantero del Real Betis, que llegó al torneo como una de las grandes promesas del equipo dirigido por Paco Gallardo, ha respondido a las expectativas con actuaciones decisivas. En el estreno contra Marruecos, Pablo García se quedó en el banquillo, y frente a México, ya como titular, anotó un golazo por la escuadra para igualar a uno un encuentro que se había complicado tras un inicio adverso con el jovencísimo Gilberto Mora, joya mexicana, como protagonista del duelo. Finalmente, empataron a dos.

Pablo García de España celebra un gol este miércoles, en un partido de la Copa Mundial Sub-20 entre España y México en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Santiago.

Pablo García de España celebra un gol este miércoles, en un partido de la Copa Mundial Sub-20 entre España y México en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos en Santiago. / Ailen Diaz / EFE

En el tercer y último partido de grupos contra Brasil, Pablo García asistió a Iker Bravo en el único gol del partido para clasificar a España como una de las mejores terceras de grupo.

Horario de los octavos de final del Mundial Sub-20 entre Ucrania y España

Ucrania y España jugarán este martes 7 de octubre a partir de las 21:30 horas (peninsular) por la disputa de los octavos de final del Mundial Sub-20 en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso (Chile).

Dónde ver el partido entre Ucrania y España

En España, el partido de octavos de final del Mundial Sub-20 entre Ucrania y España será retransmitido en abierto por televisión en directo a través de Teledeporte y de forma online a través de RTVE Play. El canterano del Betis, Pablo García, apunta a ser titular.

España Sub-20 juega con el bético Pablo García los octavos del Mundial: dónde y cómo ver gratis el partido

