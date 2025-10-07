Real Betis
España Sub-20 juega con el bético Pablo García los octavos del Mundial: dónde y cómo ver gratis el partido
El canterano del Real Betis Balompié es la figura de la selección española sub-20 de Paco Gallardo
La selección española sub-20 que dirige Paco Gallardo se jugará seguir en el Mundial sub-20 que se está disputando en Chile este martes 7 de octubre contra Ucrania en un encuentro en el que el canterano del Real Betis Balompié, Pablo García, se ha erigido como el líder del combinado nacional y fue determinante para empatar ante México y vencer a Brasil en el tercero y decisivo partido de la fase de grupos el pasado viernes.
Ucrania Sub-20 fue primero del grupo B en el Mundial de Chile tras sumar siete puntos, producto de dos victorias ante Corea del Sur y Paraguay, y un empate frente a Panamá, mientras que los de Paco Gallardo entraron en los octavos como una de las mejores terceras.
Pablo García, la estrella de España Sub-20
Pablo García está siendo una de las figuras destacadas de la selección española Sub-20 en el Mundial que se disputa en Chile. El delantero del Real Betis, que llegó al torneo como una de las grandes promesas del equipo dirigido por Paco Gallardo, ha respondido a las expectativas con actuaciones decisivas. En el estreno contra Marruecos, Pablo García se quedó en el banquillo, y frente a México, ya como titular, anotó un golazo por la escuadra para igualar a uno un encuentro que se había complicado tras un inicio adverso con el jovencísimo Gilberto Mora, joya mexicana, como protagonista del duelo. Finalmente, empataron a dos.
En el tercer y último partido de grupos contra Brasil, Pablo García asistió a Iker Bravo en el único gol del partido para clasificar a España como una de las mejores terceras de grupo.
Horario de los octavos de final del Mundial Sub-20 entre Ucrania y España
Ucrania y España jugarán este martes 7 de octubre a partir de las 21:30 horas (peninsular) por la disputa de los octavos de final del Mundial Sub-20 en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso (Chile).
Dónde ver el partido entre Ucrania y España
En España, el partido de octavos de final del Mundial Sub-20 entre Ucrania y España será retransmitido en abierto por televisión en directo a través de Teledeporte y de forma online a través de RTVE Play. El canterano del Betis, Pablo García, apunta a ser titular.
- El Betis acelera el derribo de la grada de Preferencia y teme que los retrasos alarguen las dos temporadas en Cartuja
- Llorente: 'El fútbol ahora es más negocio que esencia y lo que ha hecho Antony dice mucho de él como persona
- Diego Llorente: 'Pellegrini aporta la tranquilidad necesaria en un Betis muy pasional, es el entrenador ideal
- Alineación probable del Betis contra el Espanyol: Amrabat, Fornals y Lo Celso
- Declarado de alto riesgo el partido entre el Real Betis y el Nottingham Forest
- Alineación probable del Betis ante el Levante: Antony, Deossa y la duda de Bartra
- Una llamada inesperada de Pellegrini a la cantera del Betis
- Llorente: 'Podré decir que jugué y metí un gol en el Villamarín y me encantaría hacerlo en el nuevo Benito Villamarín