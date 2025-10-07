Un golazo de Pablo García lleva a España Sub-20 a los cuartos del Mundial en Chile

El estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso presenció una actuación de nivel de Pablo García, canterano del Betis y figura de España Sub-20 en el Mundial en Chile, en los octavos de final del certamen en el duelo contra el combinado ucraniano. Los de Paco Gallardo, con un gol del de Alcosa, avanzan a los cuartos de final, fase en la que se enfrentará al ganador de Colombia y Sudáfrica, partido que se disputa este miércoles 8 de octubre.

Empezó España mandando y haciéndose rápidamente con el control del encuentro, llegando de forma continua a los dominios de Vladyslav Krapyvtsov, portero ucraniano del Girona que jugó en el inicio liguero.

Las combinaciones entre Pablo García, Thiago Pitarch y Jan Virgili acercaban a los de Gallardo al gol, buscando encontrar a Iker Bravo para finalizar jugadas e incluso al propio atacante verdiblanco, uno de los más activos durante todo el choque en labores de recuperación de los hombres de delante y sintiéndose el crack del combinado sub-20.

La sintonía de los españoles, que presionaron alto a Ucrania y detectaron los puntos débiles para precipitar errores, se tradujo en ocasiones claras. Rondando el gol estaba Pablo García, que lo probaba de cabeza como con el exterior de su zurda desde la frontal sin ser capaz de esquinar el disparo.

Un golazo que empieza y acaba Pablo García

Todo ello fue en los primeros veinte minutos, y en el 23' llegaría el gol con el que España avanzaría a los cuartos de final. Un córner que botó el canterano bético terminó en su propia zurda. Pablo sacó de esquina, jugó en corto con Virgili, cedió el jugador del Mallorca para el canterano del Real Madrid, Thiago Pitarch, y éste para Rodrigo Mendoza.

El centrocampista del Elche vio al del Betis desmarcarse y con una genialidad por alto sobrepasó a la zaga ucraniana. Pablo García la controló con mucha calidad y entre la puntera y el empeine golpeó y la metió por la parte alta de la portería de Krapyvtsov. Golazo del combinado de Paco Gallardo para demostrar más autoridad si cabe sobre el terreno de juego.

Pablo García, de España, anota un gol este martes, en un partido de octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 entre Ucrania y España en el estadio Elías Figueroa Brander en Valparaiso. / ESTEBAN GARAY / EFE

Siguió acercándose el cuadro español, teniendo ocasiones pero no fue capaz de rubricar ninguna y se marchó al entretiempo con el ajustado marcador de 1-0 que no hacía justicia a la primera parte vista.

En el inicio de la segunda salió España de igual forma, mandando y dominando y en el 61' pudo hacer el segundo. Pablo García recibió un balón en la frontal de Rayane Belaid, se la devolvió arrastrando el tacón y el del Atlético cedió para Iker Bravo, que no acertó a definir ante el guardameta ucraniano.

Empezó a romperse en los veinte finales el encuentro, con una Ucrania más volcada pero que hasta el 83' por medio de Gusiev no sería capaz de probar a Fran González en un tímido disparo que se hubiera perdido por fuera de igual forma.

Pudo España en alguna de las contras hacer el segundo, también la tuvo Pablo García en el descuento, pero el gol que anotaría en la primera mitad el canterano del Real Betis Balompié sería suficiente para que los de Paco Gallardo esperen en cuartos de final a Colombia o Sudáfrica. La final del día 20 de octubre en Santiago está más cerca. España empieza a carburar en el Mundial Sub-20 de Chile.