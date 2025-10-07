Las palabras de Bartra sobre Isco: "Más allá de su magia, admiro su evolución mental y su forma de sobreponerse"

Marc Bartra es uno de los jugadores del Real Betis Balompié que mejor conoce a Isco Alarcón, que será premiado en la categoría Deportes en la primera edición de los Importantes de El Correo de Andalucía este miércoles por la tarde en la Fundación Cajasol.

El central de Sant Jaume dels Domenys declaró a este periódico unas palabras sobre su compañero de Arroyo de la Miel al conocer que el galardón que le será otorgado al malagueño es como premio a esa resiliencia y ese renacer que ha tenido en el conjunto verdiblanco, siendo capaz de sobreponerse a duras lesiones como las dos que ha tenido desde que llegó al Betis.

Isco, un andaluz enamorado de su tierra y con el sueño de ganar un título con el Betis

Isco Alarcón, a la par que reconoció la "suerte de haber nacido en Andalucía", también desgranó a su comunidad y manifiesta sentirse "un privilegiado" por "la carrera (deportiva) que estoy teniendo". "Andalucía me inspira y tiene un poquito de todo a gran esencia. Tiene playa, tiene montaña, tiene arte, tiene cultura. Así que, bueno, me siento un privilegiado. Tengo mucha suerte de la carrera que estoy teniendo. Tengo momentos muy importantes. La vuelta a casa al Málaga, jugar la Champions. Con el Madrid también ganar muchos títulos. Y, bueno, ahora en el Betis estoy teniendo uno de los momentos más importantes de mi carrera. Ojalá poder ganar algún título aquí".

Isco Alarcón, alma verdiblanca y resiliente: un premio al renacer de un genio del deporte andaluz / El Correo

Bartra elogia la mentalidad de Isco: "Ha aprendido a no poner excusas y a sobreponerse siempre"

"Conozco a Isco desde la sub-18, desde que teníamos unos 18 años, 17-18 años. Sinceramente, ya noté que era un jugador, una persona especial, diferente, y sobre todo la parte que admiro de él, más allá de lo futbolístico, de lo que muestra, esa magia y esa calidad que tiene ha sido la evolución que ha tenido mental, la evolución que ha tenido a nivel de coger con responsabilidad las cosas, de no poner nunca excusas, el no quejarse, el sentir que el sobreponerse es algo que le acompaña, y en ese aspecto creo que es algo muy admirable", relata Marc Bartra, que da argumentos sobre cómo ve a Isco, su amigo, en el plano mental además del deportivo.

El central del Real Betis Balompié apuntilló sus palabras sobre el de Arroyo de la Miel comentando que "creo que todos también aprendemos de él para ser cada día mejores, para evolucionar y para seguir creciendo, que eso te permite estar tantos, tantos años en la élite y al nivel en el que he estado, o sea que no es casualidad y para mí es muy merecido siempre que se reconozca algo tan importante como es la mentalidad".