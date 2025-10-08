Deossa, Bartra y Llorente ya se ejercitan a las órdenes de Pellegrini

El Real Betis Balompié volvió este miércoles a los entrenamientos durante este segundo parón internacional después de dos días de descanso tras vencer al RCD Espanyol en Cornellà-El Prat.

Como ya avanzó Manuel Pellegrini en comparecencias previas, durante esta fecha FIFA del calendario deberían volver tanto Marc Bartra como Diego Llorente y Nelson Deossa, y en la primera sesión ya han estado presentes los tres.

Los centrales entrenan de forma parcial y Deossa incorporado con normalidad

Un problema en el tobillo le ha impedido a Nelson Deossa participar con normalidad en este primer tramo de temporada con el Real Betis, teniendo que ser sustituido en Orriols ante el Levante y desde entonces estando descartado. Ahora, en el primer entrenamiento del parón está de vuelta el de Marmato y lo hará completando en su totalidad los entrenamientos.

Los que han vuelto a medias y realizan de momento sesiones parciales son Marc Bartra y Diego Llorente, que han estado en la charla de Manuel Pellegrini y han comenzado los primeros ejercicios, pero apuntan desde el conjunto verdiblanco que su vuelta será gradual. Ello no quita que tanto los dos centrales como Deossa deban estar disponibles para el importante duelo en La Cerámica contra el Villarreal, un partido directo por la Champions League.

Llorente, Bartra y Deossa vuelven a los entrenamientos del Betis / Álex Mérida

Nueve internacionales ausentes

Durante el segundo parón internacional de la temporada, el Real Betis Balompié pierde hasta nueve jugadores convocados por sus respectivas selecciones.

Sofyan Amrabat sufre una lesión miofascial en el recto femoral derecho producto de un golpe recibido el pasado jueves en el partido del Real Betis frente al Ludogorets, y ello no le ha impedido que Walid Regragui lo llamara para ser evaluado por el cuerpo médico de Marruecos, que lo retiene allí a pesar de no estar apto para jugar. El combinado marroquí tiene programados dos partidos insulsos: un amistoso contra Baréin y un duelo clasificatorio frente al Congo, aunque sin trascendencia deportiva porque Marruecos ya está clasificada al Mundial.

Por su parte, el canterano Pablo García permanece en Chile con la selección española Sub-20, que está disputando el Mundial. El zurdo de Alcosa seguirá concentrado con el equipo de Paco Gallardo, como mínimo, hasta el 20 de octubre si España avanza hasta la final. Con el avance del torneo ha ido creciendo, y esta pasada noche a Ucrania un golazo suyo sirvió para clasificar a España a los cuartos de final, fase en la que se medirá a Colombia o Sudáfrica.

Además de Amrabat y Pablo, otros siete jugadores del Betis han sido convocados por sus selecciones y no están a disposición de Pellegrini. Entre ellos, Ez Abde también se une a Marruecos, mientras que Ricardo Rodríguez representará a Suiza en dos partidos clasificatorios para el Mundial 2030. Cédric Bakambu estará con la República Democrática del Congo, también con compromisos clasificatorios. Giovani Lo Celso jugará dos amistosos con Argentina, mientras que Junior Firpo disputará uno con República Dominicana. Cucho Hernández, en gran momento goleador, ha sido convocado por Colombia para enfrentar a México y Canadá.

Finalmente, Ángel Ortiz ha sido citado por la selección española Sub-21. Disputará un amistoso ante Noruega y un encuentro oficial de clasificación para el Europeo frente a Finlandia.