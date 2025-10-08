Cómo llegar desde Sevilla a Genk para ver al Betis en la Europa League el 23 de octubre: opciones y precios

El próximo jueves 23 de octubre, tras el parón internacional, el Real Betis Balompié jugará su tercer partido de la liguilla de la UEFA Europa League y se enfrentará al Genk en Bélgica en un encuentro en el que los de Manuel Pellegrini buscarán seguir sumando puntos para no llegar jugándose el pase a la siguiente ronda en los duelos finales de esta primera fase liguera.

Para los béticos que planean desplazarse desde Sevilla, hemos recopilado las opciones más asequibles y directas para viajar hasta Genk, teniendo en cuenta vuelos, escalas y transporte terrestre. Aquí te presentamos las combinaciones más viables para un desplazamiento que, aunque no es barato, ofrece principalmente dos formas razonables de llegar, junto a algunas alternativas menos recomendables.

Vía más directa: vuelo a Bruselas y tren a Genk

La opción más directa y equilibrada es volar desde Sevilla al aeropuerto de Bruselas, ya sea a Zaventem (BRU) o a Charleroi (CRL). Ambas terminales cuentan con vuelos directos desde Sevilla, operados por compañías como Ryanair y Brussels Airlines.

Los precios varían entre 180 y 430 euros ida y vuelta, aunque cada día empiezan a estar más caros. Desde Bruselas, se puede llegar a Genk en tren en 2 a 2,5 horas, con conexiones frecuentes y billetes desde 20 a 30 euros. En estos momentos, la ida desde Sevilla a Bruselas varía entre los 120 y los 180 para el martes 21 y el jueves 23, y la vuelta, prohibitiva el domingo 26 por 300 euros, o mucho más económica el lunes 27 por 110 o el martes 28 por 40 euros.

Esta ruta destaca por su comodidad, buena frecuencia de vuelos y una red ferroviaria eficaz entre la capital belga y la ciudad del partido, pero dada la demanda por el encuentro de los verdiblancos los precios están aumentando de forma considerable.

Aviones de la aerolínea de Ryanair en la pista de aterrizaje en el aeropuerto de Charleroi, Bélgica. / STEPHANIE LECOCQ / EFE

Sevilla-Bruselas con escalas: un plan económico y con más fechas

Una opción común es volar desde Sevilla a Bruselas realizando una escala en Barcelona. Vueling ofrece vuelos desde Sevilla (SVQ) a Barcelona (BCN) y, posteriormente, conexiones a Bruselas (BRU). Aunque la duración total del viaje puede ser mayor debido a la escala, esta alternativa permite una mayor flexibilidad en los horarios y, en muchos casos, tarifas más económicas.

Precios estimados y disponibilidad

Los precios de los vuelos con Vueling desde Sevilla a Bruselas con una escala suelen oscilar entre 150 y 200 euros por trayecto, dependiendo de la antelación con la que se realice la reserva y la disponibilidad de asientos. Por ejemplo, una búsqueda reciente mostró vuelos de ida el 11 de octubre y vuelta el 14 de octubre con una escala, con un precio aproximado de 314,25 €.

Consideraciones para una planificación eficiente

Reservas anticipadas : Para asegurar las mejores tarifas, se recomienda reservar los vuelos con antelación, especialmente si se viaja en fechas cercanas a eventos de alta demanda.

: Para asegurar las mejores tarifas, se recomienda reservar los vuelos con antelación, especialmente si se viaja en fechas cercanas a eventos de alta demanda. Flexibilidad en las fechas : Ajustar las fechas de salida y regreso puede ayudar a encontrar opciones más económicas. Por ejemplo, vuelos con salida el 11 de octubre y regreso el 14 de octubre pueden ofrecer tarifas más bajas que vuelos en fechas más cercanas al evento.

: Ajustar las fechas de salida y regreso puede ayudar a encontrar opciones más económicas. Por ejemplo, vuelos con salida el 11 de octubre y regreso el 14 de octubre pueden ofrecer tarifas más bajas que vuelos en fechas más cercanas al evento. Equipaje y servicios adicionales: Es importante revisar las políticas de equipaje y considerar si se requieren servicios adicionales, como selección de asiento o embarque prioritario, ya que estos pueden incrementar el costo total del viaje.

Opción combinada e interesante: ida por Bruselas y vuelta desde Düsseldorf

Una alternativa interesante para quienes quieran aprovechar el viaje al máximo es combinar aeropuertos distintos para la ida y la vuelta.

La propuesta consiste en volar desde Sevilla a Bruselas para la ida, y regresar desde Düsseldorf (Alemania) el sábado por la noche, una opción especialmente útil si se planea pasar unos días más en la zona tras el partido.

Desde Genk, Düsseldorf está a unas 2 a 2,5 horas en tren o autobús, y hay vuelos directos hacia Sevilla operados por compañías como Eurowings o Ryanair, con tarifas que oscilan entre 60 y 100 euros. Esta fórmula permite más margen de maniobra, evita agobios con la vuelta inmediata y, en ocasiones, supone un ahorro importante frente a las rutas tradicionales. La vuelta a Sevilla sería el sábado a las 20:40 llegando a las 23:35.

De esta forma, tras el partido del Betis el jueves por la tarde en Genk, el viernes puede desplazarse a Alemania, a Colonia o a Düsseldorf y pernoctar allí y ver otra ciudad.

Alternativas cercanas: Lieja o Maastricht Para quienes busquen aeropuertos más próximos a Genk, existen opciones como Lieja (LGG) y Maastricht (MST), ambas situadas a menos de una hora en tren o coche. No obstante, desde Sevilla no existen vuelos directos a estos destinos. Volar a estas ciudades requiere hacer al menos una escala, lo que aumenta tanto el precio final como el tiempo total de desplazamiento. Por tanto, solo se recomienda esta opción si se encuentra una combinación muy específica con buena conexión.

Recomendación final: planificar con antelación

Sin duda, la ruta más sencilla y fiable sigue siendo vía Bruselas, gracias a su conectividad y red ferroviaria. No obstante, valorar un regreso desde Düsseldorf puede resultar más cómodo y económico, además de ofrecer la oportunidad de descubrir otra ciudad. Como siempre, se recomienda reservar con antelación, consultar horarios y dejar tiempo suficiente para conexiones. El Betis juega en Europa… y hay muchas formas de estar allí sin dejarse una fortuna