La RFEF suspende 15 días al director deportivo del Betis y dos partidos al preparador físico del Sevilla

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado con quince días de suspensión al director deportivo del Betis, Manu Fajardo, por su comportamiento al final del partido de la pasada jornada contra el Espanyol, y con dos encuentros al preparador físico del Sevilla, el argentino Guido Bonini, por protestar al árbitro.

La RFEF informó este miércoles, entre otros acuerdos de su órgano disciplinario, de la suspensión de Manu Fajardó por quince días "por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas, con multas accesorias en aplicación del artículo 52" de su Código Disciplinario "(Artículo: 124)".

También impuso dos partidos de suspensión a Bonini, preparador físico del Sevilla, "por protestas al árbitro, principal, asistente o cuarto árbitro, con multas accesorias en aplicación del artículo 52 del CD (Artículo: 127)", en el encuentro de la pasada jornada en la que su equipo venció por 4-1 al Barcelona.